Бойцы 423-го отдельного полка «Скифские Грифоны» уничтожили вражеский ЗРК «Оса» на Запорожском направлении
Киев • УНН
На Запорожском направлении бойцы 423-го полка уничтожили российский ЗРК «Оса» стоимостью около $10 млн. Это уже третья такая цель подразделения.
Пилоты 423-го отдельного полка «Скифские Грифоны» выследили очередную крупную добычу на Запорожском направлении фронта. Ею стал вражеский самоходный зенитно-ракетный комплекс «Оса», стоимость которого составляет около 10 млн долларов, пишет УНН.
По словам наших бойцов, несмотря на советское происхождение этого вооружения, оно до сих пор используется россиянами как элемент малой ПВО и представляет серьёзную угрозу для украинских разведывательных и ударных БПЛА. «Оса» способна сбивать воздушные цели на высоте до 5 км и работать на расстоянии около 10 км. В отличие от других комплексов, она достаточно компактна и удобна для маскировки. Уничтожение подобных ЗРК открывает нашим крыльям доступ к тыловой логистике врага.
Как отмечают в «Скифских Грифонах», это уже третья уничтоженная ими «Оса» за последние полтора года. Она пополнит коллекцию особых трофеев, в которую уже вошли: «антикварный» российский танк Т-54, перехваченный разведывательный беспилотник "'ZALA Z-16", уничтоженный вместе с пехотным подразделением «танк-сарай», сбитый ударный БПЛА «Ланцет», ЗРК «Стрела-10», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», САУ «Акация», а также десятки ударных дронов типа «Shahed».
Как сообщалось ранее, в конце августа бойцами 423 ОП БпС был тяжело ранен командир 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ Дмитрий Шабаев.