Американская компания выплатит более 30 млн евро за эксплуатацию работников на строительстве консульства США в Милане
Киев • УНН
Caddell Construction согласилась выплатить €30,941 млн после расследования условий труда на строительстве консульства США в Милане. Компания не признала свою вину.
Американская строительная компания Caddell Construction официально обязалась выплатить 30,941 млн евро (35,24 млн долларов) в рамках расследования предполагаемой эксплуатации работников на строительстве нового консульства США в Милане. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Строительный гигант из штата Алабама обязался выплатить почти 20 млн евро работникам в качестве оплаты сверхурочных, компенсации расходов на проживание и возмещения морального ущерба — согласно документу, поданному компанией в прокуратуру Милана. При этом компания не признала своей вины.
В заявлении, опубликованном в июне, Caddell сообщила, что активно сотрудничает с судебными органами и "стремится справедливо относиться к работникам и надлежащим образом им платить".
Компания специализируется на масштабных проектах, в частности на контрактах для посольств и военных объектов США.
В отношении итальянского подразделения Caddell Construction началось расследование по подозрению в эксплуатации работников, а 29 мая оно было передано под судебное управление — решение, которое судья подтвердил через две недели.
Прокуратура Милана и итальянские карабинеры обвинили компанию в том, что она нанимала работников в Индии через посредника в Нью-Дели и привлекала их к работе в формате "изнурительных смен, с низкой оплатой, без надлежащих средств безопасности и под постоянной угрозой увольнения".
Компания также согласилась выплатить более 7 млн евро итальянскому органу социального страхования (INPS) и почти 4 млн евро Инспекции труда, как указано в документе.
В письме в прокуратуру Милана, подписанном руководителем Caddell Construction Майклом Анджело Раньери (с которым ознакомилось агентство Reuters), американская компания подчеркнула, что эти обязательства не означают признания каких-либо неправомерных действий.
"Кроме того, они не предусматривают согласия с правовыми и фактическими оценками, представленными соответствующими органами власти", — добавили в компании.