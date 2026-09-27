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Американская компания выплатит более 30 млн евро за эксплуатацию работников на строительстве консульства США в Милане

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Caddell Construction согласилась выплатить €30,941 млн после расследования условий труда на строительстве консульства США в Милане. Компания не признала свою вину.

Американская компания выплатит более 30 млн евро за эксплуатацию работников на строительстве консульства США в Милане
REUTERS/Claudia Greco

Американская строительная компания Caddell Construction официально обязалась выплатить 30,941 млн евро (35,24 млн долларов) в рамках расследования предполагаемой эксплуатации работников на строительстве нового консульства США в Милане. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Строительный гигант из штата Алабама обязался выплатить почти 20 млн евро работникам в качестве оплаты сверхурочных, компенсации расходов на проживание и возмещения морального ущерба — согласно документу, поданному компанией в прокуратуру Милана. При этом компания не признала своей вины.

В заявлении, опубликованном в июне, Caddell сообщила, что активно сотрудничает с судебными органами и "стремится справедливо относиться к работникам и надлежащим образом им платить".

Компания специализируется на масштабных проектах, в частности на контрактах для посольств и военных объектов США.

В отношении итальянского подразделения Caddell Construction началось расследование по подозрению в эксплуатации работников, а 29 мая оно было передано под судебное управление — решение, которое судья подтвердил через две недели.

Прокуратура Милана и итальянские карабинеры обвинили компанию в том, что она нанимала работников в Индии через посредника в Нью-Дели и привлекала их к работе в формате "изнурительных смен, с низкой оплатой, без надлежащих средств безопасности и под постоянной угрозой увольнения".

Компания также согласилась выплатить более 7 млн ​​евро итальянскому органу социального страхования (INPS) и почти 4 млн евро Инспекции труда, как указано в документе.

В письме в прокуратуру Милана, подписанном руководителем Caddell Construction Майклом Анджело Раньери (с которым ознакомилось агентство Reuters), американская компания подчеркнула, что эти обязательства не означают признания каких-либо неправомерных действий.

"Кроме того, они не предусматривают согласия с правовыми и фактическими оценками, представленными соответствующими органами власти", — добавили в компании.

Антонина Туманова

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Reuters
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