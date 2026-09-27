Американська компанія сплатить понад 30 млн євро за експлуатацію працівників на будівництві консульства США в Мілані

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Американська будівельна компанія Caddell Construction офіційно зобов’язалася виплатити 30,941 млн євро (35,24 млн доларів) у межах розслідування щодо ймовірної експлуатації працівників на будівництві нового консульства США в Мілані. Про це свідчить документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає УНН.

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Будівельний гігант зі штату Алабама зобов’язався виплатити майже 20 млн євро працівникам як оплату понаднормових, компенсацію витрат на проживання та відшкодування немайнової шкоди — згідно з документом, поданим фірмою до прокуратури Мілана. При цьому компанія не визнала своєї провини.

У заяві, оприлюдненій у червні, Caddell повідомила, що активно співпрацює із судовими органами та "прагне справедливо ставитися до працівників і належно їм платити".

Компанія спеціалізується на масштабних проєктах, зокрема на контрактах для посольств і військових об’єктів США.

Щодо італійського підрозділу Caddell Construction розпочали розслідування за підозрою в експлуатації працівників, а 29 травня його перевели під судове управління — рішення, яке суддя підтвердив через два тижні.

Прокуратура Мілана та італійські карабінери звинуватили компанію в тому, що вона наймала працівників в Індії через посередника в Нью-Делі та залучала їх до роботи у форматі "виснажливих змін, з низькою оплатою, без належних засобів безпеки та під постійною загрозою звільнення".

Компанія також погодилася виплатити понад 7 млн ​​євро італійському органу соціального страхування (INPS) і майже 4 млн євро Інспекції праці, як зазначено в документі.

У листі до прокуратури Мілана, підписаному керівником Caddell Construction Майклом Анджело Раньєрі (з яким ознайомилося агентство Reuters), американська компанія наголосила, що ці зобов’язання не означають визнання будь-яких неправомірних дій.

"Крім того, вони не передбачають згоди з правовими та фактичними оцінками, наданими відповідними органами влади", — додали в компанії.