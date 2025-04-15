Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.
Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.
У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.
Щонайменше 28 людей загинули внаслідок штормів у США. Майже 10 мільйонів людей у зоні ризику торнадо, а негода рухається на схід до узбережжя Атлантики.
FDA схвалило двом біотехнологічним компаніям проведення клінічних випробувань з трансплантації органів генетично модифікованих свиней. Перші випробування розпочнуться з шести пацієнтів із нирковою недостатністю в середині 2024 року.
53-річна Тована Луні живе зі свинячою ниркою вже 61 день після експериментальної трансплантації. Пацієнтка, яка раніше пожертвувала нирку матері, не могла отримати людський орган через високий рівень антитіл.
Тована Луні стала п'ятою американкою, якій пересадили генно-модифіковану свинячу нирку. Через 11 днів після експериментальної операції пацієнтка відчуває себе добре та сповнена енергії.
В університеті Таскігі в Алабамі під час святкування зустрічі випускників сталася стрілянина. 25-річного підозрюваного затримано, ФБР проводить розслідування та збирає відео докази.
ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.
За попередніми результатами підрахунку голосів Дональд Трамп отримав перемогу у 6 штатах, набравши 95 голосів. Камала Гарріс перемогла у 4 штатах із 35 голосами виборників.
Адміністрація Байдена працює над планом розширення повноважень щодо відправки зброї Україні на $5,9 млрд до кінця місяця. Це дозволить продовжити постачання зброї Києву без дій Конгресу.
На військовій базі в Алабамі розбився вертоліт AH-64 Apache. Унаслідок аварії загинув 46-річний льотчик-інструктор Деніел Мангер, а пілот-студент дістав поранення. Триває розслідування інциденту.
Volkswagen розглядає можливість закриття свого заводу в Брюсселі через низький попит на електромобілі, що може стати першим закриттям заводу для автовиробника з 1988 року, коли він припинив виробництво в Алабамі.
В рф стверджують, що захопили неушкоджену систему наведення з американської ракети ATACMS і аналізують технологію, щоб виявити вразливі місця і вдосконалити свої заходи протидії таким ракетам.
Халла Томасдоттір, підприємець і колишній директор компанії Річарда Бренсона, перемогла на президентських виборах в Ісландії, набравши 34,1% голосів, ставши другою жінкою-президентом країни.
Жінка підстрелила двох водіїв у Флориді, стверджуючи, що їй це було наказано Богом через сонячне затемнення, і була заарештована і звинувачена в замаху на вбивство.
Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.
США оголосили про плани доставити допомогу в Газу морським шляхом на додаток до повітряних перевезень, продовжуючи гуманітарні зусилля в регіоні.
ЄС засудив США за страту Кеннета Юджина Сміта в Алабамі за допомогою газу азоту. ЄС виступає проти смертної кари в усіх випадках як порушення права на життя і людську гідність.