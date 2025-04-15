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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24558 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151267 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136165 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132516 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133053 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195533 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77407 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164509 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116614 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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20 людей у США загинули через негоду, що прокотилася Штатами впродовж тижня

Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.

Новини Світу • 7 квітня, 15:46 • 11686 перегляди

Смертельна негода в США: щонайменше 12 загиблих через торнадо та повені

Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.

Новини Світу • 6 квітня, 11:09 • 17594 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.

Новини Світу • 3 квітня, 07:38 • 215090 перегляди

Руйнівні шторми в США забрали життя 28 людей: без світла сотні тисяч домівок

Щонайменше 28 людей загинули внаслідок штормів у США. Майже 10 мільйонів людей у зоні ризику торнадо, а негода рухається на схід до узбережжя Атлантики.

Новини Світу • 16 березня, 00:51 • 22305 перегляди

Трансплантація органів свиней: у США стартують клінічні випробування

FDA схвалило двом біотехнологічним компаніям проведення клінічних випробувань з трансплантації органів генетично модифікованих свиней. Перші випробування розпочнуться з шести пацієнтів із нирковою недостатністю в середині 2024 року.

Здоров'я • 4 лютого, 08:54 • 31411 перегляди

У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою

53-річна Тована Луні живе зі свинячою ниркою вже 61 день після експериментальної трансплантації. Пацієнтка, яка раніше пожертвувала нирку матері, не могла отримати людський орган через високий рівень антитіл.

Здоров'я • 28 січня, 02:31 • 35567 перегляди

Американка почувається добре після експериментальної пересадки свинячої нирки

Тована Луні стала п'ятою американкою, якій пересадили генно-модифіковану свинячу нирку. Через 11 днів після експериментальної операції пацієнтка відчуває себе добре та сповнена енергії.

Здоров'я • 17 грудня, 16:59 • 19792 перегляди

У США, внаслідок стрілянини в університеті в Алабамі одна людина загинула, 16 поранених

В університеті Таскігі в Алабамі під час святкування зустрічі випускників сталася стрілянина. 25-річного підозрюваного затримано, ФБР проводить розслідування та збирає відео докази.

Новини Світу • 11 листопада, 09:23 • 16069 перегляди

Чорношкірі американці отримують загадкові расистські повідомлення після виборів

ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.

Новини Світу • 8 листопада, 08:14 • 18093 перегляди

Оновлення голосів: в яких штатах переміг Трамп та Гарріс

За попередніми результатами підрахунку голосів Дональд Трамп отримав перемогу у 6 штатах, набравши 95 голосів. Камала Гарріс перемогла у 4 штатах із 35 голосами виборників.

Новини Світу • 6 листопада, 01:32 • 25706 перегляди

Politico: Білий дім розробляє "план Б" щодо продовження військової допомоги Україні

Адміністрація Байдена працює над планом розширення повноважень щодо відправки зброї Україні на $5,9 млрд до кінця місяця. Це дозволить продовжити постачання зброї Києву без дій Конгресу.

Війна • 25 вересня, 08:10 • 76365 перегляди

У США на військовій базі зазнав аварії літак: загинув пілот, є поранений

На військовій базі в Алабамі розбився вертоліт AH-64 Apache. Унаслідок аварії загинув 46-річний льотчик-інструктор Деніел Мангер, а пілот-студент дістав поранення. Триває розслідування інциденту.

Новини Світу • 8 серпня, 05:49 • 28237 перегляди

Volkswagen розглядає можливість закриття заводу в Брюсселі на тлі низького попиту на електромобілі

Volkswagen розглядає можливість закриття свого заводу в Брюсселі через низький попит на електромобілі, що може стати першим закриттям заводу для автовиробника з 1988 року, коли він припинив виробництво в Алабамі.

Економіка • 10 липня, 03:23 • 20424 перегляди

росіяни захопили неушкоджену систему ATACMS та вивчають, як вона працює – Reuters

В рф стверджують, що захопили неушкоджену систему наведення з американської ракети ATACMS і аналізують технологію, щоб виявити вразливі місця і вдосконалити свої заходи протидії таким ракетам.

Війна • 1 липня, 14:53 • 30593 перегляди

На президентських виборах в Ісландії перемогла Халла Томасдоттір

Халла Томасдоттір, підприємець і колишній директор компанії Річарда Бренсона, перемогла на президентських виборах в Ісландії, набравши 34,1% голосів, ставши другою жінкою-президентом країни.

Політика • 2 червня, 20:30 • 23605 перегляди

У США жінка стріляла у водіїв, заявивши, що Бог велів їй це через затемнення

Жінка підстрелила двох водіїв у Флориді, стверджуючи, що їй це було наказано Богом через сонячне затемнення, і була заарештована і звинувачена в замаху на вбивство.

Новини Світу • 9 квітня, 09:58 • 23247 перегляди

У "супервівторок" республіканка Ніккі Хейлі перешкоджає тріумфальному маршу Трампа

Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.

Новини Світу • 6 березня, 08:32 • 33140 перегляди

США анонсували роботу над морським коридором для доставки допомоги до Гази

США оголосили про плани доставити допомогу в Газу морським шляхом на додаток до повітряних перевезень, продовжуючи гуманітарні зусилля в регіоні.

Війна • 4 березня, 03:47 • 63647 перегляди

Євросоюз засудив застосування смертної кари з використанням азоту у США

ЄС засудив США за страту Кеннета Юджина Сміта в Алабамі за допомогою газу азоту. ЄС виступає проти смертної кари в усіх випадках як порушення права на життя і людську гідність.

Новини Світу • 27 січня, 04:01 • 29089 перегляди