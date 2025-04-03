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Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

Київ • УНН

 • 214193 перегляди

У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

Щонайменше 4 загиблих та стільки ж поранених у США через торнадо, який пронісся частиною країни. Десятки авто пішли під воду на вулицях Індіанаполісу. Будинки були зруйновані в Арканзасі, а 200 тисяч американців залишились без світла в Індіані, Арканзасі, Міссісіпі та Міссурі. Про це повідомляє CNN пише УНН.

Деталі

За даними Центру прогнозування штормів, у північній Алабамі, східному Кентуккі, північному Міссісіпі та центральному Теннессі торнадо діяв до 6 години ранку (за київським часом) четверга. У цих регіонах живе близько 6 млн людей. Загалом у зоні дії торнадо перебувало 15 мільйонів людей від Огайо до Міссісіпі.

Один загиблий через торнадо у штаті Міссурі

Підтверджено, що одна людина загинула на мисі Жірардо внаслідок сильного шторму, хоча обставини залишаються нез’ясованими. У дорожньому патрулі штату Міссурі заявили, що наразі не можуть підтвердити, чи була смерть спричинена сильним штормом, і більше подробиць нададуть пізніше.

Троє людей вдалося врятувати поблизу Індіанаполіса

Внаслідок обвалення складського приміщення через торнадо поблизу Індіанаполіса двоє людей зникли безвісти, а один опинився в пастці, звідки його звільнили пожежники. Зниклих людей знайшли колеги, а третього чоловіка доправили до травматологічної лікарні в центрі Індіанаполіса. Його стан залишається невідомим.

Особа, яка потрапила в пастку, не спала й була напоготові протягом усіх рятувальних робіт. Екіпажі старанно працювали протягом усього процесу, щоб витягти людину

- сказав представник пожежної служби Браунсбурга Камрік Холдинг.

Поліція також повідомила, що в Індіанаполісі після сильного шторму під воду пішли автомобілі. Ніхто з водіїв не постраждав, проте місцева поліція попередила, аби люди не піддавали ризику свій автомобіль або своє життя, в’їжджаючи у воду.

Розвертайтеся, не потоніть. Ніколи не проїжджайте через паводкові води

- ідеться в дописі Департаменту столичної поліції Індіанаполіса.

Повалилася церква в Кентуккі внаслідок торнадо

Четверо людей, які сховалися у фургоні біля церкви в окрузі Баллард, штат Кентуккі, яка постраждала від торнадо, отримали поранення.

Усі четверо людей були доставлені до місцевої лікарні, троє з пораненнями несумісні з життям, а один у важкому стані

- повідомляє місцеве управління з питань надзвичайних ситуацій у дописі у Facebook.

Радіовежа повалилася, коли торнадо проносився Індіаною

Торнадо пройшов через Кармел, штат Індіана, у середу ввечері, поваливши велику радіовежу в центрі міста та зірвавши фасад будівлі.

На одному з відео видно, як дерева були вирвані з корінням із землі у східному Кармелі.

Зруйновані будинки в Арканзасі, одна людина постраждала.

Сильні шторми зачепили кілька міст в окрузі Крейгхед, включаючи Бей, Лейк-Сіті, Монетт, Кеш і Боно.

За словами адміністратора округу сказав Шрейдер, кілька будинків були пошкоджені в Монетті, а рятувальники надали допомогу двом людям, які опинилися в будівлі.

Ще одна людина постраждала внаслідок перекидання напіввантажівки, - повідомили в адміністрації округу.

Лейк-Сіті також зазнало серйозних пошкоджень, які наразі "не уточнюються", триває оцінка збитків. Також на цей момент немає повідомлень про пошкодження в Кеш, Боно та Беї. В окрузі немає повідомлень про загиблих через шторм.

Наші команди активно оцінюють масштаби руйнувань і координують зусилля з реагування, щоб забезпечити безпеку та добробут наших мешканців

- повідомив Шрейдер.

Понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах знеструмлені

За даними PowerOutage.US, понад 200 тисяч споживачів залишилися без світла в Індіані, Арканзасі, Міссісіпі та Міссурі через торнадо.

  • Індіана: 146 577 споживачів;
    • Арканзас: 31 529;
      • Міссурі: 17 882;
        • Міссісіпі: 12 974.

          Раніше УНН повідомляв, що потужні торнадо і проливні дощі пройшли через центральні та південні штати США, завдаючи серйозних руйнувань у кількох регіонах.

          Було зафіксовано не менше 15 випадків торнадо. Шторм приніс із собою сильний вітер, град і дощі, які зламали лінії електропередач, пошкодили будівлі та дерева. В деяких районах кількість опадів може досягати 38 см, що викликає серйозні побоювання щодо можливих затоплень і виходу річок з берегів. Прогнозується, що до кінця тижня ситуація буде лише ускладнюватися, оскільки шторм продовжує рухатися на схід.

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

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