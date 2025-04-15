Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.
Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.
Через негоду у США загинуло щонайменше семеро людей у Міссурі, Індіані та Теннессі. Оголошено надзвичайний стан у штатах Теннессі та Кентуккі.
Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.
У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила надзвичайний стан.
У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.
Через центральні та південні штати США пройшли торнадо і зливи. Зруйновано лінії електропередач, пошкоджено будівлі та дерева у Міссурі, Арканзасі, Теннессі та інших штатах.
В результаті потужних штормів на півдні та середньому заході США загинули щонайменше 17 людей, сотні тисяч залишилися без електрики. Найбільше жертв у штаті Міссурі.
Агенти Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Білого дому в неділю вранці. Інцидент стався після попередження про "суїцидального" чоловіка, який прямував до Вашингтона з Індіани.
Honda заперечила заяву президента США про плани будівництва нового автозаводу в Індіані. Компанія вже має там завод з 2008 року та продовжить виробництво Honda Civic на існуючих потужностях.
Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.
Netflix представив тизер п'ятого сезону "Дивних див", який вийде у 2025 році. У тизері розкрито назви всіх 8 епізодів фінального сезону популярного серіалу.
У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.
У штатах Кентуккі та Індіана закрили виборчі дільниці та оприлюднили перші результати. За попередніми даними, в обох штатах лідирує Дональд Трамп із значною перевагою над Камалою Гарріс.
Запорізька ОВА та штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю у присутності Президента Зеленського. Це вже п'ята угода між українськими областями та американськими штатами, що передбачає взаємодію в енергетиці, аграрній сфері, цифрових технологіях та обороні.
Депутати Житомирської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Він може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
В ОП відбулась нарада щодо посилення співпраці між регіонами України та штатами США. Дев'ять українських областей ведуть переговори з американськими штатами, охоплюючи культуру, освіту, охорону здоров'я та інші сфери.
Камала Гарріс заявила про готовність до дебатів з Трампом 10 вересня. Штаб Трампа відмовляється узгоджувати плани, доки Гарріс офіційно не стане кандидатом від демократів на з'їзді в серпні.
Республіканську представницю Вікторію Спартц звинувачують у пронесенні вогнепальної зброї через службу безпеки в міжнародному аеропорту Вашингтона імені Даллеса.
Комісія з етики Палати представників США провела попереднє розслідування поводження члена Палати представників Вікторії Спартц з персоналом у відповідь на численні скарги, подані щодо передбачуваного "аб'юзу", "загальної токсичності" та "люті" республіканки з Індіани, повідомляє Politico.
Щонайменше троє людей загинули внаслідок сильних штормів, що пронеслися центральною та південно-східною частинами США, спричинивши руйнівні торнадо, великий град і повені.