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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25704 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154805 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138196 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134073 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134203 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196157 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77538 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164616 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116879 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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20 людей у США загинули через негоду, що прокотилася Штатами впродовж тижня

Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода рухається на схід, викликаючи дощі та грози.

Новини Світу • 7 квітня, 15:46 • 11688 перегляди

Смертельна негода в США: щонайменше 12 загиблих через торнадо та повені

Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.

Новини Світу • 6 квітня, 11:09 • 17603 перегляди

Щонайменше семеро загиблих через негоду у трьох штатах США

Через негоду у США загинуло щонайменше семеро людей у Міссурі, Індіані та Теннессі. Оголошено надзвичайний стан у штатах Теннессі та Кентуккі.

Новини Світу • 4 квітня, 07:02 • 6035 перегляди

У рф жінку ледь не засмоктало у відкритий люк під час сильного дощу

Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.

Новини Світу • 3 квітня, 17:45 • 11769 перегляди

Стихійне лихо у США: торнадо у Теннессі занесло чоловіка у двір до сусіда

У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила надзвичайний стан.

Новини Світу • 3 квітня, 14:04 • 11053 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.

Новини Світу • 3 квітня, 07:38 • 215099 перегляди

Торнадо та сильні дощі руйнують південні та центральні штати США: очікуються катастрофічні повені

Через центральні та південні штати США пройшли торнадо і зливи. Зруйновано лінії електропередач, пошкоджено будівлі та дерева у Міссурі, Арканзасі, Теннессі та інших штатах.

Новини Світу • 3 квітня, 03:47 • 5632 перегляди

У США через сильні шторми загинули щонайменше 17 людей

В результаті потужних штормів на півдні та середньому заході США загинули щонайменше 17 людей, сотні тисяч залишилися без електрики. Найбільше жертв у штаті Міссурі.

Новини Світу • 15 березня, 17:23 • 26516 перегляди

Секретна служба США поранила озброєного чоловіка біля Білого дому

Агенти Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Білого дому в неділю вранці. Інцидент стався після попередження про "суїцидального" чоловіка, який прямував до Вашингтона з Індіани.

Новини Світу • 9 березня, 14:44 • 22643 перегляди

Honda спростовує заяву Трампа про будівництво нового заводу в США

Honda заперечила заяву президента США про плани будівництва нового автозаводу в Індіані. Компанія вже має там завод з 2008 року та продовжить виробництво Honda Civic на існуючих потужностях.

Економіка • 5 березня, 19:54 • 50736 перегляди

Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.

Новини Світу • 5 березня, 09:44 • 16913 перегляди

Вийде у 2025 році: Netflix розкрив назви епізодів фінального сезону "Дивних див"

Netflix представив тизер п'ятого сезону "Дивних див", який вийде у 2025 році. У тизері розкрито назви всіх 8 епізодів фінального сезону популярного серіалу.

УНН Lite • 6 листопада, 17:54 • 114451 перегляди

Фактично усі виборчі дільниці в США зачинились: попередні результати

У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.

Новини Світу • 6 листопада, 00:59 • 25669 перегляди

У Кентуккі та Індіані вже закрили дільниці: попередні результати

У штатах Кентуккі та Індіана закрили виборчі дільниці та оприлюднили перші результати. За попередніми даними, в обох штатах лідирує Дональд Трамп із значною перевагою над Камалою Гарріс.

Новини Світу • 5 листопада, 23:44 • 20653 перегляди

Між Україною та США на рівні областей та штатів укладено вже п'ять угод

Запорізька ОВА та штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю у присутності Президента Зеленського. Це вже п'ята угода між українськими областями та американськими штатами, що передбачає взаємодію в енергетиці, аграрній сфері, цифрових технологіях та обороні.

Економіка • 23 вересня, 08:38 • 27676 перегляди

Мер Житомира Сухомлин достроково склав свої повноваження

Депутати Житомирської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина. Він може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Суспільство • 19 вересня, 17:04 • 17319 перегляди

Дев’ять областей України ведуть переговори про співпрацю з американськими штатами: яка угода на підході

В ОП відбулась нарада щодо посилення співпраці між регіонами України та штатами США. Дев'ять українських областей ведуть переговори з американськими штатами, охоплюючи культуру, освіту, охорону здоров'я та інші сфери.

Суспільство • 19 вересня, 05:10 • 17344 перегляди

Гарріс заявила про готовність до дебатів: звинувачує Трампа у "відступі"

Камала Гарріс заявила про готовність до дебатів з Трампом 10 вересня. Штаб Трампа відмовляється узгоджувати плани, доки Гарріс офіційно не стане кандидатом від демократів на з'їзді в серпні.

Новини Світу • 26 липня, 07:03 • 16711 перегляди

Конгресвумен Спартц звинуватили у пронесенні вогнепальної зброї через систему безпеки аеропорту

Республіканську представницю Вікторію Спартц звинувачують у пронесенні вогнепальної зброї через службу безпеки в міжнародному аеропорту Вашингтона імені Даллеса.

Політика • 2 липня, 13:28 • 21602 перегляди

Комісія з етики перевіряє конгресвумен Спартц через скарги підлеглих - Politico

Комісія з етики Палати представників США провела попереднє розслідування поводження члена Палати представників Вікторії Спартц з персоналом у відповідь на численні скарги, подані щодо передбачуваного "аб'юзу", "загальної токсичності" та "люті" республіканки з Індіани, повідомляє Politico.

Новини Світу • 5 червня, 09:13 • 20306 перегляди

Шторми обрушилися на південний схід США після торнадо на Середньому Заході: щонайменше 3 загиблих

Щонайменше троє людей загинули внаслідок сильних штормів, що пронеслися центральною та південно-східною частинами США, спричинивши руйнівні торнадо, великий град і повені.

Новини Світу • 9 травня, 06:28 • 19544 перегляди