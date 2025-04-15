Між Україною та США на рівні областей та штатів укладено вже п'ять угод

Запорізька ОВА та штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю у присутності Президента Зеленського. Це вже п'ята угода між українськими областями та американськими штатами, що передбачає взаємодію в енергетиці, аграрній сфері, цифрових технологіях та обороні.