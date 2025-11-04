ukenru
Американський стартап побудує в Індіані АЕС, що працюватиме на власних відходах

Київ • УНН

 • 508 перегляди

В Америці планують побудувати електростанцію, яка буде працювати на енергії від перероблювання власних відходів.

Американський стартап побудує в Індіані АЕС, що працюватиме на власних відходах

Інноваційна компанія First American Nuclear Co. з Індіани оголосила про плани створити електростанцію нового покоління, яка спочатку працюватиме на природному газі, а згодом – на ядерному паливі, виробленому з власних відходів. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Генеральний директор стартапу Майк Рейнбот повідомив, що постачання електроенергії з використанням газу почнеться у 2028 році, а запуск реактора на рідкому металі заплановано на 2032 рік. Система включатиме технологію переробки відпрацьованого палива, що значно зменшить кількість небезпечних відходів.

Активність поблизу ядерних арсеналів Ірану виявлена, але уран не збагачується - Гроссі29.10.25, 20:14 • 2929 переглядiв

Проєкт орієнтований на забезпечення енергією центрів обробки даних, які стрімко розширюються через потреби штучного інтелекту. За словами Рейнбота, компанія розглядає шість потенційних майданчиків у штаті Індіана, інвестиції у які оцінюють у 4,2 мільярда доларів. У перспективі реактори зможуть живити понад 1,5 мільйона будинків.

Центри обробки даних стимулюють попит на електроенергію 

– пояснив Рейнбот.

Засновник компанії Білл Стокс додав: "Відходи насправді дають вам енергію". 

Його команда розробляє 240-мегаватний рідкометалевий реактор, який використовує свинець-вісмут як теплоносій – технологію, що раніше застосовувалася лише на російських підводних човнах.

США, Brookfield і Cameco створюють стратегічне партнерство для ядерного прориву28.10.25, 15:16 • 3484 перегляди

Степан Гафтко

