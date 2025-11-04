Американский стартап построит в Индиане АЭС, которая будет работать на собственных отходах

Инновационная компания First American Nuclear Co. из Индианы объявила о планах создать электростанцию нового поколения, которая сначала будет работать на природном газе, а затем – на ядерном топливе, произведенном из собственных отходов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор стартапа Майк Рейнбот сообщил, что поставки электроэнергии с использованием газа начнутся в 2028 году, а запуск реактора на жидком металле запланирован на 2032 год. Система будет включать технологию переработки отработанного топлива, что значительно уменьшит количество опасных отходов.

Активность вблизи ядерных арсеналов Ирана обнаружена, но уран не обогащается - Гросси

Проект ориентирован на обеспечение энергией центров обработки данных, которые стремительно расширяются из-за потребностей искусственного интеллекта. По словам Рейнбота, компания рассматривает шесть потенциальных площадок в штате Индиана, инвестиции в которые оцениваются в 4,2 миллиарда долларов. В перспективе реакторы смогут питать более 1,5 миллиона домов.

Центры обработки данных стимулируют спрос на электроэнергию \ – пояснил Рейнбот.

Основатель компании Билл Стокс добавил: "Отходы на самом деле дают вам энергию".

Его команда разрабатывает 240-мегаваттный жидкометаллический реактор, который использует свинец-висмут в качестве теплоносителя – технологию, ранее применявшуюся только на российских подводных лодках.

США, Brookfield и Cameco создают стратегическое партнерство для ядерного прорыва