Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, посетив крупные предприятия страны по производству боеприпасов, заявил, что КНДР продолжит развитие ракетного потенциала в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР KCNA, информирует УНН.

Подробности

По словам Кима, "сектор производства ракет и снарядов страны имеет первостепенное значение для укрепления военного сдерживания".

Ким утвердил проекты документов по модернизации крупных предприятий по производству боеприпасов, которые будут представлены на ключевом партийном съезде, который, как ожидается, состоится в начале 2026 года. ... На этом съезде будет разработан план развития Северной Кореи на следующие пять лет - говорится в статье.

Издание указывает, что сообщение KCNA появилось после того, как в четверг Ким вместе со своей дочерью, потенциальной наследницей, руководил строительством 8700-тонной атомной подводной лодки, а также испытательными запусками ракет класса "воздух-земля".

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты класса "земля-воздух", которая уничтожила цели на расстоянии 200 км. Он также осмотрел строительство атомной подводной лодки, способной запускать ракеты, что является частью модернизации ВМС страны.

