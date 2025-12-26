Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 декабря, 16:14 • 13877 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 49138 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 52484 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 65427 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 33095 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 25594 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 19584 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 64333 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 80631 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 35305 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
50%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Гималайское строительство: Индия масштабирует военную инфраструктуру для сдерживания КитаяPhoto25 декабря, 17:52 • 6790 просмотра
В мид рф призвали россиян воздержаться от поездок в Германию25 декабря, 17:57 • 3996 просмотра
Нардепы предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: зарегистрирован проект постановления25 декабря, 19:56 • 10771 просмотра
В России осудили антивоенного активиста и критика Путина - СМИ25 декабря, 20:06 • 2958 просмотра
Ядерный шантаж и манипуляции: путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины25 декабря, 20:32 • 3106 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 49138 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 64333 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 47088 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 80631 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 65411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Карл III
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 13201 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 16730 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 17832 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 20626 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 26899 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс
Дипломатка

Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о продолжении развития ракетного потенциала страны на ближайшие пять лет. По его словам, сектор производства ракет и снарядов страны имеет первостепенное значение для укрепления военного сдерживания.

Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, посетив крупные предприятия страны по производству боеприпасов, заявил, что КНДР продолжит развитие ракетного потенциала в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР KCNA, информирует УНН.

Подробности

По словам Кима, "сектор производства ракет и снарядов страны имеет первостепенное значение для укрепления военного сдерживания".

Ким утвердил проекты документов по модернизации крупных предприятий по производству боеприпасов, которые будут представлены на ключевом партийном съезде, который, как ожидается, состоится в начале 2026 года. ... На этом съезде будет разработан план развития Северной Кореи на следующие пять лет

- говорится в статье.

Издание указывает, что сообщение KCNA появилось после того, как в четверг Ким вместе со своей дочерью, потенциальной наследницей, руководил строительством 8700-тонной атомной подводной лодки, а также испытательными запусками ракет класса "воздух-земля".

Напомним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты класса "земля-воздух", которая уничтожила цели на расстоянии 200 км. Он также осмотрел строительство атомной подводной лодки, способной запускать ракеты, что является частью модернизации ВМС страны.

Путин поздравил Кима с новогодними праздниками и назвал ввод войск КНДР для войны в Украине "героическим"25.12.25, 22:43 • 2296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Ким Чен Ын
Северная Корея