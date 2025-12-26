Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, відвідавши великі підприємства країни з виробництва боєприпасів, заявив, що КНДР продовжить розвиток ракетного потенціалу протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформагентство КНДР KCNA, інформує УНН.

Деталі

За словами Кіма, "сектор виробництва ракет та снарядів країни має першорядне значення для зміцнення військового стримування".

Кім затвердив проєкти документів щодо модернізації великих підприємств з виробництва боєприпасів, які будуть представлені на ключовому партійному з'їзді, який, як очікується, відбудеться на початку 2026 року. ... На цьому з'їзді буде розроблено план розвитку Північної Кореї на наступні п'ять років - йдеться у статті.

Видання вказує, що повідомлення KCNA з'явився після того, як у четвер Кім разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, керував будівництвом 8700-тонного атомного підводного човна, а також випробувальними запусками ракет класу "повітря-земля".

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуванням далекобійної ракети класу "земля-повітря", яка знищила цілі на відстані 200 км. Він також оглянув будівництво атомного підводного човна, здатного запускати ракети, що є частиною модернізації ВМС країни.

