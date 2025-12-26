Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР

$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 13947 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 49446 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 52778 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 65761 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 33224 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 25668 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 19634 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 64460 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 80746 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35332 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
У мзс рф закликали росіян утриматися від поїздок до Німеччини25 грудня, 17:57 • 4094 перегляди
Стрілянина під час рейду ICE у Меріленді: агенти поранили водія-іноземця25 грудня, 18:54 • 2872 перегляди
Нардепи пропонують затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: зареєстровано проєкт постанови25 грудня, 19:56 • 10858 перегляди
У росії засудили антивоєнного активіста та критика путіна - ЗМІ25 грудня, 20:06 • 3088 перегляди
Ядерний шантаж і маніпуляції: путін заявляє про переговори зі США щодо долі окупованої ЗАЕС без України25 грудня, 20:32 • 3216 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чарльз ІІІ
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Велика Британія
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 13262 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 16794 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 17897 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 20692 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 26977 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про продовження розвитку ракетного потенціалу країни на найближчі п'ять років. За його словами, сектор виробництва ракет та снарядів країни має першорядне значення для зміцнення військового стримування.

Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, відвідавши великі підприємства країни з виробництва боєприпасів, заявив, що КНДР продовжить розвиток ракетного потенціалу протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформагентство КНДР KCNA, інформує УНН.

Деталі

За словами Кіма, "сектор виробництва ракет та снарядів країни має першорядне значення для зміцнення військового стримування".

Кім затвердив проєкти документів щодо модернізації великих підприємств з виробництва боєприпасів, які будуть представлені на ключовому партійному з'їзді, який, як очікується, відбудеться на початку 2026 року. ... На цьому з'їзді буде розроблено план розвитку Північної Кореї на наступні п'ять років

- йдеться у статті.

Видання вказує, що повідомлення KCNA з'явився після того, як у четвер Кім разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, керував будівництвом 8700-тонного атомного підводного човна, а також випробувальними запусками ракет класу "повітря-земля".

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуванням далекобійної ракети класу "земля-повітря", яка знищила цілі на відстані 200 км. Він також оглянув будівництво атомного підводного човна, здатного запускати ракети, що є частиною модернізації ВМС країни.

путін привітав Кіма з новорічними святами та назвав введення військ КНДР для війни в Україні "героїчним"25.12.25, 22:43 • 2326 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Кім Чен Ин
Північна Корея