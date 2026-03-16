$44.140.0350.670.29
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.3м/с
56%
753мм
Графіки відключень електроенергії
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Єврокомісарка Марта Кос анонсувала технічні переговори щодо всіх кластерів вступу до ЄС. Союзники G7 модернізують українську енергетику проти атак рф.

Європейський Союз продовжить підтримку України та працює над посиленням її енергетичної системи, попри спроби росії скористатися міжнародними кризами для розколу союзників. Також ЄС готується зробити новий крок у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, передає УНН.

Поки на Близькому Сході триває війна, росія сподівається знайти втому і розкол. Сьогодні на Раді міністрів закордонних справ я наголосила, що ми маємо довести протилежне 

– зазначила Кос.

За її словами, Європейський Союз разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та партнерами з країн G7 працює над модернізацією української енергетичної системи, щоб вона могла витримувати російські атаки.

Ми рухаємося вперед разом із Денисом Шмигалем та партнерами G7 у модернізації енергетичної системи України, щоб вона могла витримувати атаки росії 

– підкреслила єврокомісарка.

Кос також повідомила, що вже найближчим часом ЄС зробить новий крок у процесі євроінтеграції України.

Завтра ми зробимо ще один крок на шляху реформ України до ЄС, відкривши технічні переговори щодо всіх кластерів, які залишилися 

– заявила вона.

Нагадаємо 

Сьогодні в Брюсселі відбулось друге міністерське засідання Ukraine Energy Coordinating Group, так званого "Енергетичного Рамштайну". Як повідомив перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро, щоб розпочати реалізацію Нацплану стійкості.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейський Союз
Брюссель
Україна
Денис Шмигаль