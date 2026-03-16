ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Київ • УНН
Єврокомісарка Марта Кос анонсувала технічні переговори щодо всіх кластерів вступу до ЄС. Союзники G7 модернізують українську енергетику проти атак рф.
Європейський Союз продовжить підтримку України та працює над посиленням її енергетичної системи, попри спроби росії скористатися міжнародними кризами для розколу союзників. Також ЄС готується зробити новий крок у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, передає УНН.
За її словами, Європейський Союз разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та партнерами з країн G7 працює над модернізацією української енергетичної системи, щоб вона могла витримувати російські атаки.
Кос також повідомила, що вже найближчим часом ЄС зробить новий крок у процесі євроінтеграції України.
Сьогодні в Брюсселі відбулось друге міністерське засідання Ukraine Energy Coordinating Group, так званого "Енергетичного Рамштайну". Як повідомив перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро, щоб розпочати реалізацію Нацплану стійкості.