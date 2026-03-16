ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос

Європейський Союз продовжить підтримку України та працює над посиленням її енергетичної системи, попри спроби росії скористатися міжнародними кризами для розколу союзників. Також ЄС готується зробити новий крок у переговорах щодо вступу України до Євросоюзу. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, передає УНН.

Поки на Близькому Сході триває війна, росія сподівається знайти втому і розкол. Сьогодні на Раді міністрів закордонних справ я наголосила, що ми маємо довести протилежне – зазначила Кос.

За її словами, Європейський Союз разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та партнерами з країн G7 працює над модернізацією української енергетичної системи, щоб вона могла витримувати російські атаки.

Ми рухаємося вперед разом із Денисом Шмигалем та партнерами G7 у модернізації енергетичної системи України, щоб вона могла витримувати атаки росії – підкреслила єврокомісарка.

Кос також повідомила, що вже найближчим часом ЄС зробить новий крок у процесі євроінтеграції України.

Завтра ми зробимо ще один крок на шляху реформ України до ЄС, відкривши технічні переговори щодо всіх кластерів, які залишилися – заявила вона.

Сьогодні в Брюсселі відбулось друге міністерське засідання Ukraine Energy Coordinating Group, так званого "Енергетичного Рамштайну". Як повідомив перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, Україні необхідно щонайменше 5,4 млрд євро з ширшого пакета фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро, щоб розпочати реалізацію Нацплану стійкості.