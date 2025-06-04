Папа Римський Лев XIV рішуче закликав припинити війну в Україні, особливо після нових серйозних нападів. Він наголосив на
необхідності "підтримувати кожну ініціативу для діалогу та миру".
Папа Лев XIV закликав до молитви за мир в Україні, яка потерпає від обстрілів цивільних. Він підтвердив готовність прийняти у Ватикані переговори щодо миру.
Ватикан випустив серію марок з Левом XIV, присвячених ключовим моментам його понтифікату. На марках зображені різні етапи вступу
на посаду першого американського Папи.