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Не лише Олешки, а й відсутність попереджень партнерів про балістичні атаки рф - про що Зеленський говорив з Папою

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

Зеленський обговорив із Папою Левом XIV ескалацію рф, гуманітарну катастрофу в Олешках і відсутність попереджень про балістичні атаки.

Не лише Олешки, а й відсутність попереджень партнерів про балістичні атаки рф - про що Зеленський говорив з Папою
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови із Папою Римським Левом XIV - йшлося не лише про окуповані Олешки, а й безпекові виклики та відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, передає УНН.

Говорив із Папою Римським Левом XIV і побажав Його Святості повного та швидкого відновлення після операції. Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам’ятає про Україну та молиться за наших людей 

- повідомив Президент. 

Зеленський зазначив - детально розповів про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари росії по українських містах і громадах.

Говорили й про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною із цього приводу 

- додав Глава держави.

Крім того, говорили також про всі безпекові виклики та загрози, які зараз є, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів про російські балістичні атаки, що сталося вже тричі за останній час.

Президент України подякував Його Святості за підтримку та всі зусилля заради досягнення гідного миру.

Папа Лев обговорив із Зеленським гуманітарну ситуацію в Олешках19.10.26, 19:59 • 2368 переглядiв

Нагадаємо

Папа Лев провів телефонну розмову із російським диктатором володимиром путіним і висловив "глибоку стурбованість складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області" та закликав до припинення вогню

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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Лев XIV
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Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна