Папа Лев обговорив із путіним складну гуманітарну ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню
Київ • УНН
Папа Лев XIV обговорив із Путіним гуманітарну ситуацію в Олешках. Він закликав припинити вогонь для допомоги та евакуації цивільних.
Папа Лев провів телефонну розмову із російським диктатором володимиром путіним і висловив "глибоку стурбованість складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області" та закликав до припинення вогню, передає УНН із посиланням на Vatican News.
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У п’ятницю в другій половині дня пресслужба Святого Престолу оприлюднила заяву, в якій повідомляється, що Папа Лев XIV провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
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"Під час розмови Святіший Отець висловив глибоку стурбованість складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області та закликав до припинення вогню, щоб уможливити доставку продовольства й медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення", — йдеться в заяві.
"Насамкінець Святіший Отець підтвердив відданість Святого Престолу сприянню діалогу та миру", — зазначається в повідомленні.
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