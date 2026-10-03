Пішки, на велосипедах і мопедах - Лубінець показав, як десятки людей намагаються виїхати з Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, як десятки людей з тимчасово захоплених росіянами Олешок Херсонської області намагаються самотужки виїхати з міста. Відео опубліковане на сторінці омбудсмана у Telegram, пише УНН.

На відео - те, що відбувається з нашими людьми в Олешках просто зараз. Сьогодні десятки людей залишають місто. Самі. Хтось - на велосипедах. Хтось - на мопедах. Хтось іде пішки. Дехто виїжджає хоча б для того, щоб знайти й придбати їжу для себе та своїх близьких. Без нормального транспорту. Без безпечного маршруту. Без жодної гарантії, що вони взагалі доїдуть - зазначив Лубінець.

За його словами, люди з Олешок змушені обирати між двома смертями: підірватися на міні чи померти від голоду.

Вони знають: дорогою можуть бути міни. Але залишатися теж означає ризикувати життям. Бо в окупованих Олешках люди залишилися без найнеобхіднішого - їжі, чистої води, ліків. Вибір, який росія щодня залишає цивільним: залишитися - і помирати від голоду; виїхати - і ризикувати підірватися на міні. Дії росії щодо України - це справжнє обличчя диявола - підкреслив Лубінец.

Уповноважений заявив, що це геноцид, який російські загарбники вчиняють ще з 2014 року. Ці дії є грубим порушенням четвертої Женевської конвенції. "Людей треба рятувати допоки є кого рятувати", - додав він.

Також Лубінець нагадав, що нещодавно Європейський Союз заявив про необхідність гуманітарного доступу до Олешок і можливості для цивільних безпечно залишити місто.

Як зазначив омбудсман, "людям потрібні не лише заяви. Їм потрібен безпечний коридор. Їм потрібна допомога. Їм потрібен шанс вижити".

росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець