Пішки, на велосипедах і мопедах - Лубінець показав, як десятки людей намагаються виїхати з Олешок
Київ • УНН
Десятки жителів окупованих Олешок намагаються залишити місто пішки, на велосипедах і мопедах, ризикуючи життям через відсутність безпечного маршруту. Лубінець закликав забезпечити гуманітарний коридор.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео, як десятки людей з тимчасово захоплених росіянами Олешок Херсонської області намагаються самотужки виїхати з міста. Відео опубліковане на сторінці омбудсмана у Telegram, пише УНН.
На відео - те, що відбувається з нашими людьми в Олешках просто зараз. Сьогодні десятки людей залишають місто. Самі. Хтось - на велосипедах. Хтось - на мопедах. Хтось іде пішки. Дехто виїжджає хоча б для того, щоб знайти й придбати їжу для себе та своїх близьких. Без нормального транспорту. Без безпечного маршруту. Без жодної гарантії, що вони взагалі доїдуть
За його словами, люди з Олешок змушені обирати між двома смертями: підірватися на міні чи померти від голоду.
Вони знають: дорогою можуть бути міни. Але залишатися теж означає ризикувати життям. Бо в окупованих Олешках люди залишилися без найнеобхіднішого - їжі, чистої води, ліків. Вибір, який росія щодня залишає цивільним: залишитися - і помирати від голоду; виїхати - і ризикувати підірватися на міні. Дії росії щодо України - це справжнє обличчя диявола
Уповноважений заявив, що це геноцид, який російські загарбники вчиняють ще з 2014 року. Ці дії є грубим порушенням четвертої Женевської конвенції. "Людей треба рятувати допоки є кого рятувати", - додав він.
Також Лубінець нагадав, що нещодавно Європейський Союз заявив про необхідність гуманітарного доступу до Олешок і можливості для цивільних безпечно залишити місто.
Як зазначив омбудсман, "людям потрібні не лише заяви. Їм потрібен безпечний коридор. Їм потрібна допомога. Їм потрібен шанс вижити".
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець03.10.26, 07:05 • 30140 переглядiв