Пешком, на велосипедах и мопедах — Лубинец показал, как десятки людей пытаются выехать из Олешек

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео, на котором десятки людей из временно захваченных россиянами Олешек Херсонской области пытаются самостоятельно выехать из города. Видео опубликовано на странице омбудсмена в Telegram, пишет УНН.

На видео — то, что происходит с нашими людьми в Олешках прямо сейчас. Сегодня десятки людей покидают город. Сами. Кто-то — на велосипедах. Кто-то — на мопедах. Кто-то идет пешком. Некоторые уезжают хотя бы для того, чтобы найти и купить еду для себя и своих близких. Без нормального транспорта. Без безопасного маршрута. Без каких-либо гарантий, что они вообще доберутся