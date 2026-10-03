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Пешком, на велосипедах и мопедах — Лубинец показал, как десятки людей пытаются выехать из Олешек

Киев • УНН

 • 2906 просмотра

Десятки жителей оккупированных Олешек пытаются покинуть город пешком, на велосипедах и мопедах, рискуя жизнью из-за отсутствия безопасного маршрута. Лубинец призвал обеспечить гуманитарный коридор.

Пешком, на велосипедах и мопедах — Лубинец показал, как десятки людей пытаются выехать из Олешек

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео, на котором десятки людей из временно захваченных россиянами Олешек Херсонской области пытаются самостоятельно выехать из города. Видео опубликовано на странице омбудсмена в Telegram, пишет УНН.

На видео — то, что происходит с нашими людьми в Олешках прямо сейчас. Сегодня десятки людей покидают город. Сами. Кто-то — на велосипедах. Кто-то — на мопедах. Кто-то идет пешком. Некоторые уезжают хотя бы для того, чтобы найти и купить еду для себя и своих близких. Без нормального транспорта. Без безопасного маршрута. Без каких-либо гарантий, что они вообще доберутся

- отметил Лубинец.

По его словам, люди из Олешек вынуждены выбирать между двумя смертями: подорваться на мине или умереть от голода.

Они знают: на дороге могут быть мины. Но оставаться — тоже значит рисковать жизнью. Потому что в оккупированных Олешках люди остались без самого необходимого — еды, чистой воды, лекарств. Выбор, который россия ежедневно оставляет гражданским: остаться — и умирать от голода; уехать — и рисковать подорваться на мине. Действия россии в отношении Украины — это настоящее лицо дьявола

- подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный заявил, что это геноцид, который российские захватчики совершают еще с 2014 года. Эти действия являются грубым нарушением четвертой Женевской конвенции. "Людей нужно спасать, пока есть кого спасать", — добавил он.

Также Лубинец напомнил, что недавно Европейский Союз заявил о необходимости гуманитарного доступа в Олешки и возможности для гражданских безопасно покинуть город.

Как отметил омбудсмен, "людям нужны не только заявления. Им нужен безопасный коридор. Им нужна помощь. Им нужен шанс выжить".

Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец03.10.26, 07:05 • 31495 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Верховная Рада
Олешки
Европейский Союз
Херсонская область
Украина