На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка Холей

Морская арка Халей в июле 2022 года и в сентябре 2026 года. Фото: J.Wei / National Park Service

Живописная морская арка Холей, которая, по оценкам, образовалась примерно полтысячи лет назад, обрушилась в океан на Гавайях в США. Об этом УНН пишет со ссылкой на NBC News.

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Красная отметка на Google Maps, обозначающая морскую арку Холей — суровый 27-метровый купол, образованный 550-летними лавовыми потоками и протяжённой скульптурой солёного Тихого океана, теперь сообщает: "Навсегда закрыто".

В четверг Национальная служба парков США сообщила, что живописная арка в Национальном парке вулканов Гавайев на Большом острове обрушилась в период с 23 сентября по воскресенье, примерно в то время, когда тропический циклон вызвал значительное волнение у побережья.

"Точное время обрушения неизвестно и могло прийтись на период, когда парк был временно закрыт во время тропического шторма Ноло", — говорится в заявлении службы парков.

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Служба парков выразила сожаление по поводу обрушения природного объекта, который, по её словам, образовался из лавовых потоков примерно полтысячи лет назад, а затем постепенно формировался в результате размыва бурным морем.

Также сообщается, что некоторые желавшие увидеть остатки морской арки Холей подходили слишком близко к краю окружающих скал — как видно на фотографиях в социальных сетях.

Служба национальных парков предупредила туристов о необходимости соблюдать безопасное расстояние от разрушающейся береговой линии, где они могут "подвергнуть себя и спасателей большому риску падения и утопления на неспокойном побережье, омываемом волнами".

"Посетителям настоятельно рекомендуется держаться подальше от нестабильных краёв прибрежных скал, которые вертикально обрываются в океан и представляют серьёзную опасность падения", — говорится в сообщении.

Обрушение назревало давно, заявила служба национальных парков, поскольку извержение вулкана Килауэа в 2018 году настолько сотрясло землю, что повредило соседние скалы арки.

Новые трещины на самой арке и в окрестностях в начале 2020 года побудили сотрудников Национального парка Гавайских вулканов перенести смотровую площадку морской арки Холей дальше от берега, сообщила служба национальных парков. "Позже в том же году мощные волны тропического шторма Дарби откололи кусок скалы от нижней части арки", — говорится в сообщении.