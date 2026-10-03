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До 80 проколов и движение после подрыва на мине — как еще усилили украинский военный квадроцикл

Киев • УНН

 • 12277 просмотра

ATC NORD 1000 усилили стальной защитой, 10-слойными шинами и системой движения без давления. Версия стоит 415 тысяч гривен.

До 80 проколов и движение после подрыва на мине — как еще усилили украинский военный квадроцикл
Фото: GROUND FORCE

Украинский военный квадроцикл ATC NORD 1000 получил обновлённую специальную комплектацию, разработанную с учётом опыта его использования на фронте. Машину усилили для работы после повреждений, защитили снизу и адаптировали к эвакуационным и логистическим задачам, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Одной из главных особенностей стала система живучести колёс. ATC NORD 1000 получил стальные диски, 10-слойные шины и систему, которая позволяет продолжать движение даже после потери давления.

Фото: GROUND FORCE
Фото: GROUND FORCE

По данным испытаний производителя GROUND FORCE, колесо выдерживает до 70–80 проколов металлическими предметами и воздействие, эквивалентное взрыву противопехотной мины мощностью 50 г в тротиловом эквиваленте.

Защитили от мин и оптоволокна

Под днищем, двигателем, вариатором и в районе ног экипажа установили стальную защиту из Hardox 500. Как заявляет производитель, её испытывали зарядами мощностью до 200 г в тротиловом эквиваленте.

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Квадроцикл также получил защитную дугу с сетчатым экраном от оптоволокна, веток и камней, усиленную систему для перевозки грузов и эвакуации раненых, а также режим «Ночь», который одной кнопкой отключает внешнее освещение, стоп-сигналы и подсветку приборов.

ATC NORD 1000 оснащён двигателем объёмом 976 см³ мощностью 92 л. с., имеет клиренс 310 мм и лебёдку с тяговым усилием 1500 кг. Заявленная стоимость версии с 10-слойными шинами и их специальным наполнителем составляет 415 тыс. грн.

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Степан Гафтко

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