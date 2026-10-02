В Финском заливе образовалась 60-километровая пробка из танкеров и судов — СМИ

Танкеры и грузовые суда застряли в 60-километровой пробке в Финском заливе. Как пишет The Insider, трудности возникли после того, как Россия перенаправила часть экспорта в обход Чёрного моря, передаёт УНН.

Детали

На аномалию первым обратил внимание OSINT-исследователь Russian Forces Spotter. По состоянию на 30 сентября на западе у российских портов ожидали около 150 судов — 65 танкеров и 85 грузовых.

Самая большая пробка собралась у входа в залив. Она растянулась почти на 60 км. Суда скопились примерно в 120 км от порта Усть-Луга. Сейчас в ней — 43 судна. По меньшей мере шесть из них можно отнести к "теневому флоту".

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Издание отмечает, что пробка начала накапливаться в сентябре этого года. В течение сентября в среднем за день в ней могло находиться 30–40 танкеров и грузовых судов. На летних картах в этом районе можно насчитать не более десятка судов.

Проблемы с логистикой могли возникнуть из-за того, что Россия перенаправляет часть своего грузопотока на север из Чёрного моря. Связанные с Россией суда летом стали целями регулярных атак украинских беспилотников, добавляет издание.