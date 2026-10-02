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"Финансового разрыва нет" - в ЕС сделали новое заявление относительно финансирования Украины

Киев • УНН

 • 1994 просмотра

ЕС и Украина согласовали покрытие бюджетных и оборонных потребностей до конца 2026 года. Стороны также договорились ежемесячно координировать финансирование.

"Финансового разрыва нет" - в ЕС сделали новое заявление относительно финансирования Украины

Представители Европейского Союза и Украины по итогам переговоров пришли к выводу, что финансового разрыва в вопросе финансирования Украины в этом году нет. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга 2 октября, пишет УНН.

Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. Это то, что мы слышали из отчетов, по сути, не так ли? Поэтому давайте также напомним, что вчера мы вместе с нашими украинскими друзьями пришли к выводу, что финансового разрыва нет, и это именно то, о чем мы говорили вам с этой трибуны. Когда нас спрашивали, а вы несколько раз спрашивали нас об этом заявленном разрыве, мы говорили, что нам нужно сесть с нашими украинскими партнерами и оценить, действительно ли существует разрыв и каков его масштаб

- отметила представитель Еврокомиссии.

Так она прокомментировала опубликованное Еврокомиссией заявление от 1 октября в ответ на вопрос о том, как пришли к "выводу, что все потребности покрыты и что нет необходимости в дополнительном финансировании", на фоне более ранних сообщений о дефиците Министерства обороны Украины в размере 27 миллиардов долларов в этом году.

Спикер Еврокомиссии Балаш Уйвари пояснил, что "в Брюсселе действительно состоялась продуктивная встреча, которая фактически стала продолжением недавней встречи Президента фон дер Ляйен и Президента Зеленского в Нью-Йорке. Это была возможность согласовать ряд пунктов. Во-первых, мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на оставшуюся часть 2026 года. ЕС выделил 45 миллиардов долларов США в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), значительная часть которого уже была выплачена. Сейчас основное внимание сосредоточено на своевременном высвобождении оставшегося доступного финансирования на 2026 год, также в рамках Ukraine Facility и в соответствии с согласованными условиями и обязательствами по реформам".

"Во-вторых, в 2027 году мы договорились быстро перейти к траншу в размере 45 миллиардов долларов США кредита на поддержку Украины, конечно, при условии соблюдения соответствующих условий. Это сыграет существенную роль в удовлетворении потребностей Украины в следующем году. Мы также начали работать над определением дополнительных бюджетных и оборонных потребностей на 2027 год", - указал он. И добавил: "В связи с этим важно, чтобы другие партнеры также выполняли свои финансовые обязательства и активизировали свои усилия с учетом значительных вызовов, с которыми сталкивается Украина".

"И, в-третьих, они договорились встречаться ежемесячно для координации наших совместных усилий", - отметил он.

Что касается цифр на следующий год, Уйвари указал: "Мы видим необходимость продолжать общаться друг с другом, потому что вчера мы увидели, что сесть за один стол, обсуждая финансовые вопросы, оборонные потребности, бюджетные потребности - это правильный путь. Это вносит ясность. Именно поэтому мы решили продолжать проводить такие встречи ежемесячно, что будет служить возможностью лучше понимать меняющиеся потребности в финансировании как в бюджетной, так и в оборонной сфере".

"Я думаю, что главный вывод вчерашней встречи заключается в том, что мы рассмотрели то, что готовится со стороны Европейского Союза. Вчерашняя цифра составляла 37 миллиардов, сегодня она немного уменьшилась до 34 миллиардов с учетом выплаты, которую мы только что осуществили, и мы пришли к выводу, что то, что готовится, эффективно удовлетворит потребности Украины в этом году", - подытожил Уйвари.

ЕС и Украина согласовали финансирование оборонных и бюджетных потребностей на 2026 год — официальное заявление и детали01.10.26, 18:21 • 4710 просмотров

Юлия Шрамко

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