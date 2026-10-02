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В Каире закрасили мурал с темнокожими Тутанхамоном и Нефертити

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

Мурал на площади Тахрир закрасили перед визитом Си Цзиньпина из-за споров по поводу изображения фараонов. Дизайн создали с помощью ChatGPT.

В Каире закрасили мурал с темнокожими Тутанхамоном и Нефертити

В Египте мурал, созданный на площади Тахрир перед визитом президента Китая, закрасили на фоне обвинений в том, что он воспроизводит афроцентристские утверждения о происхождении фараонов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Накануне государственного визита президента Китая Си Цзиньпина в Каир в прошлом месяце городские власти были заняты удалением 66-метрового мурала из поля зрения высокопоставленного гостя.

Картина с изображением фараона Тутанхамона и царицы Нефертити была одной из 40 фресок, заказанных для украшения города к прибытию Си Цзиньпина, и была написана волонтерской молодежной группой Rasmet Basma на площади Тахрир.

Но она вызвала бурную реакцию из-за изображения двух исторических фигур с темной кожей — это вызвало гнев у тех египтян, которые сочли это возрождением афроцентристских утверждений о происхождении фараонов. Иллюстрация исчезла под свежим слоем краски за несколько часов до приземления Си.

Теперь Ахмед Мусса, 22-летний основатель Rasmet Basma, признался, что губернаторство Каира попросило его закрасить работу, подготовленную всего за пять дней в конце августа.

Команда использовала программу ИИ ChatGPT для создания дизайнов, которые затем волонтеры рисовали на стене.

Мусса сказал, что заместитель губернатора Каира и глава района посещали место на протяжении всего процесса и были впечатлены фресками — до тех пор, пока в социальных сетях не начался спор.

"Мы использовали золотисто-бронзовый оттенок, который отбрасывал на лица тень ночью, поэтому они выглядели темнокожими", — сказал Мусса.

"Мы признаем свою ошибку, не обратившись к специалистам по археологии и искусству".

Издание отмечает, что афроцентризм — это политическое движение, утверждающее, что древнеегипетская цивилизация была чернокожей по происхождению и составу населения.

Один пользователь спросил, видел ли кто-нибудь из участников, "как на самом деле выглядела Нефертити", а другие обвинили афроцентристские группы в присвоении изображений, чтобы утверждать, что египтяне поддерживают их теории.

Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, сказал, что волонтерам нельзя было позволять расписывать такое важное место, как площадь Тахрир, без экспертного надзора, и что общественное возмущение было оправданным.

"Утверждения о связи древнеегипетской цивилизации с Африкой южнее Сахары — это вздор", — сказал Хавасс.

"Храмовая резьба позднего периода показывает египетских царей, изображенных вместе с пленными из разных частей Африки, Ливии, Сирии и Палестины, при этом сам царь не изображен темнокожим", — сказал он.

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Добавим

СМИ отмечает, что это лишь последний эпизод длительных дебатов о цвете кожи древних египтян. В 2023 году документальный фильм Netflix спровоцировал дискуссию после того, как на роль Клеопатры выбрали темнокожую актрису, а подобный спор разгорелся в июне 2024 года после того, как, как сообщается, гид представил афроцентристский взгляд на историю Египта в Египетском музее Каира.

Моника Ханна, египтолог из Американского университета в Каире, назвала афроцентристские утверждения "лженаукой". Она сказала, что египетское общество всегда было этнически разнообразным — от нубийских общин на юге до средиземноморского населения на севере.

"Египтяне никогда не были одного цвета кожи", — сказала она. "Мы не белоснежные и не кремового цвета".

Валид Махмуд, исследователь искусственного интеллекта и эксперт по африканской антропологии, сказал, что такие инструменты искусственного интеллекта, как ChatGPT, отражают любую информацию, которой чаще всего делились в Интернете, а не то, что является фактически точным.

По его словам, они были созданы компаниями в США и Европе, и контент, который они генерируют, может влиять на то, как эта аудитория воспринимает себя.

"Вот почему мы никогда не должны просто принимать то, что он создает, особенно когда речь идет о культурной идентичности и наследии", — сказал Махмуд.

Мостафа Эйсса, искусствовед, сказал, что искусственный интеллект должен оставаться инструментом, а не самостоятельным решением.

"Я предпочитаю использовать технологии, не отказываясь от человеческого начала внутри художника", — сказал он, предупредив, что если позволить таким инструментам заменить собственное мастерство художника, произведение рискует лишиться своей оригинальности.

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Антонина Туманова

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