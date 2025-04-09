Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.
Израиль предлагает продлить первую фазу перемирия на 6 недель для освобождения заложников. ХАМАС настаивает на немедленном переходе ко второму этапу соглашения для достижения длительного мира.
В Каире начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждают продление режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы.
ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.
После договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинцами ожидается стабилизация ситуации с гуманитарными конвоями в Газе. UNRWA подготовила 4000 грузовиков помощи, половина из которых - продовольствие.
Стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.
США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске. Новый лидер Сирии пообещал бороться с терроризмом и способствовать региональному миру.
МИД Украины выразил протест из-за участия представителей оккупационных властей Крыма во Всемирном форуме городов в Каире. Министерство раскритиковало ООН-Хабитат за недостаточный контроль регистрации участников мероприятия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества.
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает девятый визит в Израиль с начала войны в Газе. Цель - добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара.
Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.
Иран попросил египетские авиакомпании избегать его воздушного пространства в течение 3 часов в четверг из-за военных учений. Министерство гражданской авиации Египта подтвердило запрет, но иранский чиновник опроверг это сообщение.
Нефть подешевела из-за распродажи на фондовом рынке, вызванной страхом рецессии в США. Снижение ограничено из-за потери поставок из Ливии и риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, КАМАЗ не согласился с планом президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе, в то время как Израиль принял это предложение.
Лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил арабским посредникам, что ХАМАС на сложит оружие и не подпишет требующее этого предложение, настаивая на полном прекращении огня в Газе, говорится в статье The Wall Street Journal.
Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.
Байден заявил, что перемирие в Газе может начаться уже завтра, если ХАМАС освободит заложников, которых он удерживает. В свою очередь ХАМАС обвиняет Нетаньяху в том, что он препятствует переговорам о прекращении огня и использует их как прикрытие для нападения на Рафах.
Израиль обстрелял районы Рафаха в Газе, в результате чего погиб старший командир подразделения исламской террористической группировки-"Бригады Аль-Муджахидин" и несколько гражданских людей.
Цены на нефть выросли в четверг на фоне падения запасов сырой нефти в США и увеличения китайского импорта, поддерживая ожидания роста спроса в двух крупнейших странах-потребителях нефти в мире.
ХАМАС отказывается идти на дальнейшие компромиссы по условиям прекращения огня с Израилем, несмотря на продолжающиеся переговоры в Каире, направленные на прекращение наступления Израиля в Газе.
В Каире возобновились переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС с участием всех сторон, включая представителей Катара, США и Египта, направленные на согласование условий прекращения огня в семимесячной войне в секторе Газа.
Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами на фоне усилий, направленных на прекращение огня в Газе и возможный обмен заложниками.
Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.
Израиль взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе между Газой и Египтом, захватив ключевую дорогу и нанеся за ночь удары по более чем 50 целям ХАМАС.
ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы прекратить войну с Израилем, но Иерусалиме заявили, что не поддерживают соглашение предложенное Каиром.
Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе закончились безрезультатно из-за негибких позиций обеих сторон после семи месяцев войны.
Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня с освобождением заложников после длительных переговоров при посредничестве США, Катара и Египта.
Представители США и Израиля на переговорах в Каире заявили, что достижение соглашения о прекращении огня в Газе может занять несколько дней.
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.
Байден и Нетаньяху обсудили открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в Газе, увеличение гуманитарной помощи, а также переговоры об освобождении заложников и прекращении огня на фоне опасений голода.