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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28411 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.

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Израиль и ХАМАС не могут договориться о следующем этапе перемирия в Газе

Израиль предлагает продлить первую фазу перемирия на 6 недель для освобождения заложников. ХАМАС настаивает на немедленном переходе ко второму этапу соглашения для достижения длительного мира.

Новости Мира • 28 февраля, 14:36 • 17335 просмотра

Новые переговоры по заложникам: Израиль и ХАМАС встретились в Каире

В Каире начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждают продление режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы.

Новости Мира • 28 февраля, 02:30 • 25118 просмотра

ХАМАС готов передать контроль над Газой Палестинской автономии - СМИ

ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.

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Гуманитарная помощь для Газы: 4000 грузовиков готовы к отправке после перемирия

После договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинцами ожидается стабилизация ситуации с гуманитарными конвоями в Газе. UNRWA подготовила 4000 грузовиков помощи, половина из которых - продовольствие.

Новости Мира • 17 января, 21:39 • 25501 просмотра

ХАМАС и Израиль уже подписали соглашение о прекращении огня

Стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.

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США отменили награду за нового лидера Сирии после встречи в Дамаске

США отменили вознаграждение за арест лидера ХТШ Ахмеда аш-Шараа после первой официальной встречи в Дамаске. Новый лидер Сирии пообещал бороться с терроризмом и способствовать региональному миру.

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Представители оккупационной администрации Крыма приехали на форум ООН в Египте. Украина выразила решительный протест

МИД Украины выразил протест из-за участия представителей оккупационных властей Крыма во Всемирном форуме городов в Каире. Министерство раскритиковало ООН-Хабитат за недостаточный контроль регистрации участников мероприятия.

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Сибига после Турции продолжит турне по арабским странам и Африке: что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества.

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Блинкен отправился в Израиль в девятый раз с 7 октября: цель визита

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает девятый визит в Израиль с начала войны в Газе. Цель - добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара.

Новости Мира • 18 августа, 14:23 • 23526 просмотра

США, Катар и Египет инициировали срочные переговоры Израиля с ХАМАС - Reuters

Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Новости Мира • 9 августа, 02:58 • 35489 просмотра

Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов

Иран попросил египетские авиакомпании избегать его воздушного пространства в течение 3 часов в четверг из-за военных учений. Министерство гражданской авиации Египта подтвердило запрет, но иранский чиновник опроверг это сообщение.

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Нефть подешевела на фоне распродажи на рынках из-за опасений рецессии в США

Нефть подешевела из-за распродажи на фондовом рынке, вызванной страхом рецессии в США. Снижение ограничено из-за потери поставок из Ливии и риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Экономика • 5 августа, 14:48 • 24290 просмотра

ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе - Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, КАМАЗ не согласился с планом президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе, в то время как Израиль принял это предложение.

Новости Мира • 10 июня, 16:23 • 24608 просмотра

Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил арабским посредникам, что ХАМАС на сложит оружие и не подпишет требующее этого предложение, настаивая на полном прекращении огня в Газе, говорится в статье The Wall Street Journal.

Новости Мира • 7 июня, 08:55 • 21383 просмотра

Израильские войска захватили часть Рафаха в Газе: десятки убитых и раненых

Израильские войска продвинулись в северную часть сектора Газа, убив и ранив десятки палестинцев, и захватили часть города Рафах вблизи границы с Египтом, что вызвало тревогу из-за ухудшения гуманитарной ситуации.

Новости Мира • 19 мая, 03:39 • 43790 просмотра

Байден назвал условия перемирия в Газе

Байден заявил, что перемирие в Газе может начаться уже завтра, если ХАМАС освободит заложников, которых он удерживает. В свою очередь ХАМАС обвиняет Нетаньяху в том, что он препятствует переговорам о прекращении огня и использует их как прикрытие для нападения на Рафах.

Новости Мира • 12 мая, 06:47 • 28177 просмотра

Израиль нанес удары по Рафаху в Газе

Израиль обстрелял районы Рафаха в Газе, в результате чего погиб старший командир подразделения исламской террористической группировки-"Бригады Аль-Муджахидин" и несколько гражданских людей.

Новости Мира • 10 мая, 05:41 • 36725 просмотра

Нефть восстанавливается в цене на фоне сокращения запасов в США и роста импорта Китая

Цены на нефть выросли в четверг на фоне падения запасов сырой нефти в США и увеличения китайского импорта, поддерживая ожидания роста спроса в двух крупнейших странах-потребителях нефти в мире.

Экономика • 9 мая, 13:34 • 18798 просмотра

ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

ХАМАС отказывается идти на дальнейшие компромиссы по условиям прекращения огня с Израилем, несмотря на продолжающиеся переговоры в Каире, направленные на прекращение наступления Израиля в Газе.

Война • 9 мая, 04:19 • 119516 просмотра

В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

В Каире возобновились переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС с участием всех сторон, включая представителей Катара, США и Египта, направленные на согласование условий прекращения огня в семимесячной войне в секторе Газа.

Новости Мира • 8 мая, 10:07 • 13877 просмотра

Глава ЦРУ едет в Израиль - Reuters

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами на фоне усилий, направленных на прекращение огня в Газе и возможный обмен заложниками.

политика • 7 мая, 23:20 • 31711 просмотра

ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.

Война • 7 мая, 19:33 • 28163 просмотра

Израиль установил контроль над палестинской частью ПП "Рафах" на границе с Египтом

Израиль взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе между Газой и Египтом, захватив ключевую дорогу и нанеся за ночь удары по более чем 50 целям ХАМАС.

Новости Мира • 7 мая, 05:44 • 21839 просмотра

ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы прекратить войну с Израилем, но Иерусалиме заявили, что не поддерживают соглашение предложенное Каиром.

Новости Мира • 6 мая, 17:44 • 33921 просмотра

Переговоры в Египте о прекращении огня в Газе завершились, Израиль и ХАМАС пока остаются на своих позициях

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе закончились безрезультатно из-за негибких позиций обеих сторон после семи месяцев войны.

Новости Мира • 5 мая, 17:22 • 55203 просмотра

Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня - CNN

Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня с освобождением заложников после длительных переговоров при посредничестве США, Катара и Египта.

Новости Мира • 5 мая, 08:01 • 24786 просмотра

Соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней - США и Израиль

Представители США и Израиля на переговорах в Каире заявили, что достижение соглашения о прекращении огня в Газе может занять несколько дней.

политика • 4 мая, 21:53 • 22788 просмотра

Reuters: директор ЦРУ прибыл в Египет для встреч по конфликту в Газе

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.

Война • 3 мая, 23:59 • 25346 просмотра

Обсудили ситуацию в Газе: Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху

Байден и Нетаньяху обсудили открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в Газе, увеличение гуманитарной помощи, а также переговоры об освобождении заложников и прекращении огня на фоне опасений голода.

Новости Мира • 28 апреля, 21:35 • 20148 просмотра