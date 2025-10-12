Сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено, «причин» для возобновления ядерных переговоров нет: ультимативные заявления Тегерана

Иран объявил о приостановке соглашения о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), подписанного в начале августа в Египте. Тегеран заявил в субботу, что не видит "причин" для возобновления переговоров по своей ядерной программе, поскольку две недели назад были возобновлены международные санкции против Ирана.

Передает УНН со ссылкой на EFE и Аssafir24.

Детали

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил в субботу, что Тегеран полностью приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Таким образом, действие соглашения о сотрудничестве с Международным агентством по ядерной энергии, подписанного в начале августа в Каире, Египет, в настоящее время правительством Ирана не поддерживается.

"В нынешних условиях и учитывая последние события, "Каирское соглашение" приостановлено", – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью государственному телевидению поздно вечером в субботу.

Министр пояснил, что иранские власти не видят никаких оснований для возобновления диалога с "тройкой" европейских стран, имея в виду Францию, Германию, Великобританию. Также он заявил, что внешняя политика Тегерана будет оставаться основанной на "национальных интересах и независимой политике" без поддавания давлению Запада.

Ранее, в заявлении, опубликованном офисом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, указывалось о готовности возобновить переговоры с Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана. В этом заявлении было отмечено, что иранская ядерная программа представляет "серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Дополнение

Отношения с МАГАТЭ не полностью разорваны, поскольку некоторые формы сотрудничества выгодны Ирану, особенно в технических сферах, таких как эксплуатация Бушерской атомной электростанции и Тегеранского исследовательского реактора, говорится в материале SWI со ссылкой на EFE.

Напомним

Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции заявил о возможном увеличении дальности иранских ракет до любой необходимой точки. Это ответ на требования Запада ограничить ракетные возможности Тегерана, которые в настоящее время достигают 2000 км.

Высший совет национальной безопасности Ирана (SNSC) заявил о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.

