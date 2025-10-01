Іран готується збільшити дальність ракет: відповідь на західні вимоги - Reuters

Високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммаджафар Асаді заявив, що дальність дії іранських ракет буде збільшена "до будь-якої необхідної точки". Таку заяву він зробив у середу напівофіційному агентству Fars у відповідь на вимоги Заходу обмежити ракетні можливості Тегерана. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Іранські чиновники пояснюють, що вимоги США та деяких європейських країн щодо обмежень на ракети стали однією з перепон для досягнення нової ядерної угоди. Захід побоюється, що збагачення урану в Ірані може призвести до створення атомної боєголовки, а ракети – стати засобом її доставки. Тегеран ці побоювання заперечує, наголошуючи на оборонному характері своєї програми.

Наразі дальність іранських ракет сягає близько 2 000 км, що за офіційними даними достатньо для "захисту країни" та покриття території Ізраїлю. Проте через атаки ізраїльських літаків на пускові установки на заході Ірану в червні ракети тепер запускали зі сходу, що потребує більшої дальності.

Асаді підкреслив, що потужність і дальність польоту іранських ракет дозволила обмежити тривалість війни, розпочатої Ізраїлем у червні, до 12 днів. За цей час Тегеран відповів сотнями ракетних запусків по території Ізраїлю.

Напередодні ескалації після атак на ядерні об’єкти Ірану й удару на американську базу Аль-Удейд у Катарі президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню, завершивши конфлікт, у якому обидві сторони – Іран і Ізраїль заявили про перемогу.

