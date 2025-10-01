Іран готується збільшити дальність ракет: відповідь на західні вимоги - Reuters

$41.140.18
Ексклюзив
15:19 • 3358 перегляди
12:21 • 20506 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
14:16 • 6664 перегляди
1 жовтня, 06:00 • 53002 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
Ексклюзив
12:21 • 20506 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18100 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 17777 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53002 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40304 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31230 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48510 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25628 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38256 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 23048 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 29058 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 23991 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 16730 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 3358 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 12082 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20506 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 15198 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 16818 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24066 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38343 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25798 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 29267 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 39287 перегляди
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Іран готується збільшити дальність ракет: відповідь на західні вимоги - Reuters

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції заявив про можливе збільшення дальності іранських ракет до будь-якої необхідної точки. Це відповідь на вимоги Заходу обмежити ракетні можливості Тегерана, які наразі сягають 2000 км.

Іран готується збільшити дальність ракет: відповідь на західні вимоги - Reuters

Високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммаджафар Асаді заявив, що дальність дії іранських ракет буде збільшена "до будь-якої необхідної точки". Таку заяву він зробив у середу напівофіційному агентству Fars у відповідь на вимоги Заходу обмежити ракетні можливості Тегерана. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Іранські чиновники пояснюють, що вимоги США та деяких європейських країн щодо обмежень на ракети стали однією з перепон для досягнення нової ядерної угоди. Захід побоюється, що збагачення урану в Ірані може призвести до створення атомної боєголовки, а ракети – стати засобом її доставки. Тегеран ці побоювання заперечує, наголошуючи на оборонному характері своєї програми.

Наразі дальність іранських ракет сягає близько 2 000 км, що за офіційними даними достатньо для "захисту країни" та покриття території Ізраїлю. Проте через атаки ізраїльських літаків на пускові установки на заході Ірану в червні ракети тепер запускали зі сходу, що потребує більшої дальності.

Іран на порозі санкцій: остання спроба переговорів з ЄС не принесла результатів24.09.25, 09:23 • 2740 переглядiв

Асаді підкреслив, що потужність і дальність польоту іранських ракет дозволила обмежити тривалість війни, розпочатої Ізраїлем у червні, до 12 днів. За цей час Тегеран відповів сотнями ракетних запусків по території Ізраїлю.

Напередодні ескалації після атак на ядерні об’єкти Ірану й удару на американську базу Аль-Удейд у Катарі президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню, завершивши конфлікт, у якому обидві сторони – Іран і Ізраїль заявили про перемогу.

Іран "не піддасться тиску" щодо ядерного питання - Хаменеї23.09.25, 22:15 • 3394 перегляди

Степан Гафтко

Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Сполучені Штати Америки
Іран