Іран "не піддасться тиску" щодо ядерного питання - Хаменеї

$41.380.13
48.730.31
ukenru
18:09 • 2620 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 5420 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
13:28 • 11757 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 29041 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 21888 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 51049 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40148 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 37758 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50496 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 50314 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
70%
752мм
Популярнi новини
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 19709 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 23944 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 23951 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 11356 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 16476 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 29043 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 24138 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 41583 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 43751 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 51052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Віктор Орбан
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Нью-Йорк
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 11510 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 76467 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38066 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 53282 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 104929 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times

Іран "не піддасться тиску" щодо ядерного питання - Хаменеї

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна не піддасться тиску щодо збагачення урану, наголошуючи, що Тегерану не потрібна ядерна зброя. Президент США Дональд Трамп раніше пропонував співпрацю в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.

Іран "не піддасться тиску" щодо ядерного питання - Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не піддасться тиску щодо збагачення урану, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Хаменеї відповів, що Ірану не потрібна ядерна зброя, і Тегеран не має наміру її виробляти.

"Іран не піддасться тиску щодо збагачення урану", – каже Хаменеї.

Додамо

Президент США Дональд Трамп довго говорив під час своєї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо Ірану, заявивши: "Моя позиція дуже проста".

"Не можна дозволити спонсору тероризму номер один у світі володіти найнебезпечнішою зброєю", – сказав Трамп.

Він додав, що після вступу на посаду в січні він надіслав Верховному лідеру Ірану аятоллі Хаменеї пропозицію повної співпраці в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.

Президент США заявив, що більшість вищих військових лідерів Ірану зараз мертві, і говорив про "знищення" ядерного потенціалу Ірану ударом США по об'єктах на початку цього року.

Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів Ізраїлю та ХАМАС29.07.25, 07:46 • 4207 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран