Іран "не піддасться тиску" щодо ядерного питання - Хаменеї
Київ • УНН
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна не піддасться тиску щодо збагачення урану, наголошуючи, що Тегерану не потрібна ядерна зброя. Президент США Дональд Трамп раніше пропонував співпрацю в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не піддасться тиску щодо збагачення урану, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Хаменеї відповів, що Ірану не потрібна ядерна зброя, і Тегеран не має наміру її виробляти.
"Іран не піддасться тиску щодо збагачення урану", – каже Хаменеї.
Додамо
Президент США Дональд Трамп довго говорив під час своєї сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо Ірану, заявивши: "Моя позиція дуже проста".
"Не можна дозволити спонсору тероризму номер один у світі володіти найнебезпечнішою зброєю", – сказав Трамп.
Він додав, що після вступу на посаду в січні він надіслав Верховному лідеру Ірану аятоллі Хаменеї пропозицію повної співпраці в обмін на призупинення ядерної програми Ірану.
Президент США заявив, що більшість вищих військових лідерів Ірану зараз мертві, і говорив про "знищення" ядерного потенціалу Ірану ударом США по об'єктах на початку цього року.
