Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів Ізраїлю та ХАМАС
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Іран втрутився у переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, надсилаючи ХАМАС "погані сигнали". Ця заява пролунала під час зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у втручанні у переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, даючи останньому "сигнали", які можуть зірвати переговорний процес. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
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Зазначається, що відповідна заява глави Білого дому пролунала під час його зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Я скажу, що Іран, на мою думку, сам втрутився в ці останні переговори. Іран посилає погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яку щойно знищили, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити
За його словами, Тегеран "втрутився в ці переговори, повідомляючи ХАМАС і даючи ХАМАС сигнали та накази, і це недобре".
Нагадаємо
Минулого тижня понад 20 країн світу виступили зі спільною заявою, яка закликає Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази.
Радник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман відреагував на заклик іноземних держав припинити війну в Секторі Гази. За його словами, ця заява є не допомогою, а "оманою, яка подає радикальному палестинському угрупуванню ХАМАС неправильний і небезпечний сигнал".
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