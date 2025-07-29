Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів Ізраїлю та ХАМАС

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у втручанні у переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, даючи останньому "сигнали", які можуть зірвати переговорний процес. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

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Зазначається, що відповідна заява глави Білого дому пролунала під час його зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Я скажу, що Іран, на мою думку, сам втрутився в ці останні переговори. Іран посилає погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яку щойно знищили, вони посилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити – сказав Трамп.

За його словами, Тегеран "втрутився в ці переговори, повідомляючи ХАМАС і даючи ХАМАС сигнали та накази, і це недобре".

Нагадаємо

Минулого тижня понад 20 країн світу виступили зі спільною заявою, яка закликає Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази.

Радник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитро Гендельман відреагував на заклик іноземних держав припинити війну в Секторі Гази. За його словами, ця заява є не допомогою, а "оманою, яка подає радикальному палестинському угрупуванню ХАМАС неправильний і небезпечний сигнал".

Ізраїль запроваджує щоденну тактичну паузу в Газі для гуманітарної допомоги