Ізраїль запроваджує щоденну тактичну паузу в Газі для гуманітарної допомоги

Армія оборони Ізраїлю щоденно з 10:00 до 20:00 запроваджуватиме військову паузу в окремих районах сектора Газа, щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги. Крім того, з 6:00 до 23:00 діятимуть визначені безпечні маршрути для проходу гуманітарних конвоїв, повідомив ЦАХАЛ, передає УНН.

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Відповідно до директив політичного ешелону та в рамках постійних зусиль Армії оборони Ізраїлю, очолюваних Командуванням Генеральної штаб-квартири Ізраїлю, щодо збільшення масштабів гуманітарної допомоги, що надходить до сектору Газа, починаючи відсьогодні (неділі) з 10:00 до 20:00 буде запроваджено локальну тактичну паузу у військовій діяльності з гуманітарною метою - йдеться у дописі.

Пауза, як вказано, розпочнеться в районах, де Армія оборони Ізраїлю не веде бойові дії: "Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах та місто Газа, щодня до подальшого повідомлення".

Це рішення було узгоджено з ООН та міжнародними організаціями після обговорення цього питання. Крім того, з 6:00 до 23:00 будуть постійно діяти визначені безпечні маршрути, щоб забезпечити безпечний прохід конвоїв ООН та гуманітарних організацій, які доставляють та розповсюджують продукти харчування та ліки населенню по всьому сектору Газа - додали в ЦАХАЛі.

Також вказано, що Армія оборони Ізраїлю готова розширити масштаби цієї діяльності за потреби.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ЦАХАЛ вперше розпочинає наземні військові операції у центральній частині Гази, видавши попередження про евакуацію для палестинців у Дейр-ель-Бала. Цивільним наказано прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.