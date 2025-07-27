Ізраїль запроваджує щоденну тактичну паузу в Газі для гуманітарної допомоги
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю щоденно з 10:00 до 20:00 запроваджуватиме військову паузу в окремих районах сектора Газа для доступу гуманітарної допомоги. Також з 6:00 до 23:00 діятимуть безпечні маршрути для гуманітарних конвоїв, узгоджені з ООН.
Армія оборони Ізраїлю щоденно з 10:00 до 20:00 запроваджуватиме військову паузу в окремих районах сектора Газа, щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги. Крім того, з 6:00 до 23:00 діятимуть визначені безпечні маршрути для проходу гуманітарних конвоїв, повідомив ЦАХАЛ, передає УНН.
Деталі
Відповідно до директив політичного ешелону та в рамках постійних зусиль Армії оборони Ізраїлю, очолюваних Командуванням Генеральної штаб-квартири Ізраїлю, щодо збільшення масштабів гуманітарної допомоги, що надходить до сектору Газа, починаючи відсьогодні (неділі) з 10:00 до 20:00 буде запроваджено локальну тактичну паузу у військовій діяльності з гуманітарною метою
Пауза, як вказано, розпочнеться в районах, де Армія оборони Ізраїлю не веде бойові дії: "Аль-Мавасі, Дейр-ель-Балах та місто Газа, щодня до подальшого повідомлення".
Це рішення було узгоджено з ООН та міжнародними організаціями після обговорення цього питання. Крім того, з 6:00 до 23:00 будуть постійно діяти визначені безпечні маршрути, щоб забезпечити безпечний прохід конвоїв ООН та гуманітарних організацій, які доставляють та розповсюджують продукти харчування та ліки населенню по всьому сектору Газа
Також вказано, що Армія оборони Ізраїлю готова розширити масштаби цієї діяльності за потреби.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що ЦАХАЛ вперше розпочинає наземні військові операції у центральній частині Гази, видавши попередження про евакуацію для палестинців у Дейр-ель-Бала. Цивільним наказано прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі.