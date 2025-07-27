Израиль вводит ежедневную тактическую паузу в Газе для гуманитарной помощи

Армия обороны Израиля ежедневно с 10:00 до 20:00 будет вводить военную паузу в отдельных районах сектора Газа, чтобы обеспечить доступ гуманитарной помощи. Кроме того, с 6:00 до 23:00 будут действовать определенные безопасные маршруты для прохода гуманитарных конвоев, сообщил ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

В соответствии с директивами политического эшелона и в рамках постоянных усилий Армии обороны Израиля, возглавляемых Командованием Генерального штаба Израиля, по увеличению масштабов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, начиная с сегодняшнего дня (воскресенья) с 10:00 до 20:00 будет введена локальная тактическая пауза в военной деятельности с гуманитарной целью - говорится в сообщении.

Пауза, как указано, начнется в районах, где Армия обороны Израиля не ведет боевые действия: "Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа, ежедневно до дальнейшего уведомления".

Это решение было согласовано с ООН и международными организациями после обсуждения этого вопроса. Кроме того, с 6:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты, чтобы обеспечить безопасный проход конвоев ООН и гуманитарных организаций, которые доставляют и распространяют продукты питания и лекарства населению по всему сектору Газа - добавили в ЦАХАЛе.

Также указано, что Армия обороны Израиля готова расширить масштабы этой деятельности при необходимости.

Напомним

Ранее УНН писал, что ЦАХАЛ впервые начинает наземные военные операции в центральной части Газы, выдав предупреждение об эвакуации для палестинцев в Дейр-эль-Бала. Гражданским приказано направляться на юг в район Маваси на побережье.