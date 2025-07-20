ЦАХАЛ вперше розпочне наземні військові операції у центральній частині Гази

Армія оборони Ізраїлю видає нове попередження про евакуацію для палестинців, які проживають на південному заході Дейр-ель-Бала в центральному секторі Гази. Це пов’язано з тим, що вперше від початку війни ЦАХАЛ збирається розпочати наземні операції в місті, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти з великою силою, щоб знищити можливості та терористичну інфраструктуру противника в цьому районі, розширюючи свою діяльність на територію, де вона раніше не діяла - повідомив арабомовний речник ЦАХАЛ полковник Авічай Адраї в ефірі X.

Цивільним наказано прямувати на південь до району Мавасі на узбережжі. Це вперше з початку війни, коли ЦАХАЛ видала попередження про евакуацію для району Дейр-ель-Бала, одного з небагатьох місць у секторі, де військові не діяли з наземними силами.

ЦАХАЛ уникала наземних операцій у районах, де, як вважали ізраїльські військові, ХАМАС тримає заручників, щоб не наражати їх на небезпеку, оскільки терористичне угруповання пообіцяло стратити полонених, якщо війська наблизиться.

За оцінками ЦАХАЛ станом на травень, у всій центральній частині Гази проживає близько 350 000 палестинців. Скільки з них перебуває в нещодавно евакуйованій зоні, невідомо.

Доповнення

Папа Лев XIV закликав захистити місця культу в Газі після обстрілу католицької церкви Пресвятої Родини ЦАХАЛом, що спричинило загибель трьох осіб. Понтифік висловив стурбованість гуманітарною ситуацією та наголосив на необхідності припинення вогню.

Міністр оборони Ізраїлю доручив військовим розробити "гуманітарне місто" на руїнах Рафаха для розміщення понад 2 мільйонів палестинців. За словами міністра, палестинці проходитимуть перевірку на приналежність до ХАМАС і не зможуть покинути зону.