Ізраїль планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті" на руїнах Рафаха

Міністр оборони Ізраїлю планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті", яке він доручив розробити військовим на руїнах Рафаха, на півдні сектора Газа. Про це інформує CNN з посиланням на ізраїльські ЗМІ, передає УНН.

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На брифінгу для журналістів Ізраель Кац заявив, що в зоні спочатку розмістять близько 600 000 переміщених палестинців, які були змушені евакуюватися до району Аль-Мавасі вздовж узбережжя південної частини Гази.

Зазначається, що палестинці, які в'їжджатимуть до зони, будуть проходити перевірку на предмет того, що вони не є членами ХАМАС. За словами міністра оборони Ізраїлю, їм не дозволять виїхати.

Ізраель Кац наголосив, що все населення Гази – понад 2 мільйони палестинців – буде утримуватися в цій зоні.

Потім Кац пообіцяв, що Ізраїль реалізує план, вперше запропонований президентом США Дональдом Трампом, щоб дозволити палестинцям емігрувати з Гази до інших країн - йдеться у матеріалі.

За інформацією CNN, ізраїльські політики, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, гаряче підтримали план еміграції, незважаючи на те, що жодна держава не висловила готовності прийняти в нього участь.

Крім того, Кац повідомив, що зоною для переміщення палестинців будуть керувати міжнародні органи, а не Армія оборони Ізраїлю. ЦАХАЛ слідкуватиме за безпекою зони на відстані.

Неясно, які органи погодяться брати участь у плані Каца, особливо з урахуванням того, що більшість міжнародних організацій відмовляються брати участь у пунктах розподілу GHF через серйозні побоювання щодо неупередженості та безпеки палестинського населення - пише CNN.

За словами посадових осіб охорони здоров'я в Газі та Організації Об'єднаних Націй, сотні палестинців було вбито, намагаючись наблизитися до пунктів розподілу з того часу, як вони почали працювати місяць тому.

Представник Каца не відреагував на неодноразові прохання прокоментувати ситуацію.

Відповідаючи на запитання щодо плану на прес-конференції у вівторок, 8 липня, представник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що військові "представлять політичному керівництву кілька варіантів".

Кожен варіант має свої наслідки. Ми будемо діяти відповідно до директив політичного керівництва - додав Дефрін.

Майкл Сфард, ізраїльський адвокат із прав людини, сказав, що план Каца рівносильний насильницькому переміщенню населення в рамках підготовки до депортації. Обидва ці злочини є військовими злочинами, сказав Сфард CNN.

Якщо це буде зроблено в масовому масштабі - щодо цілих громад - це може бути прирівняно до військових злочинів - сказав Сфард, відкинувши ідею про те, що будь-який виїзд із Гази можна вважати добровільним.

"Немає жодного добровільного від'їзду. Немає жодного добровільного від'їзду. Люди тікатимуть із Гази, тому що Ізраїль посилює примусові заходи, які зроблять їхнє життя в Газі неможливим. Згідно з міжнародним правом, для скоєння злочину депортації не обов'язково садити людей у ​​вантажівки під дулом пістолета", - підсумував він.

Катар, де зараз відбуваються непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС, також відкинув депортацію населення Гази. "Ми ясно заявили, що виступаємо проти будь-якого примусового переселення палестинців або будь-якого переселення палестинців за межі їхніх земель", - заявив у вівторок, 8 липня представник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі.

Нагадаємо

Ізраїльська переговорна група вирушила до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".

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