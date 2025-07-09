Ізраїль планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті" на руїнах Рафаха

$41.800.06
49.030.09
ukenru
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
8 липня, 17:10 • 21637 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 63546 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 82163 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 110303 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 72002 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 56974 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 60178 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 56390 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 46393 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
8 липня, 09:02 • 43032 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.9м/с
56%
743мм
Популярнi новини
Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К8 липня, 20:09 • 7896 перегляди
У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА 8 липня, 20:41 • 3168 перегляди
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ8 липня, 20:57 • 2792 перегляди
Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф21:30 • 10945 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К00:13 • 4098 перегляди
Публікації
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 82142 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 83134 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 110285 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 213353 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 196985 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 165474 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 352582 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 188115 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 301953 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 321498 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Ізраїль планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті" на руїнах Рафаха

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю доручив військовим розробити "гуманітарне місто" на руїнах Рафаха для розміщення понад 2 мільйонів палестинців. За словами міністра, палестинці проходитимуть перевірку на приналежність до ХАМАС і не зможуть покинути зону.

Ізраїль планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті" на руїнах Рафаха

Міністр оборони Ізраїлю планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті", яке він доручив розробити військовим на руїнах Рафаха, на півдні сектора Газа. Про це інформує CNN з посиланням на ізраїльські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

На брифінгу для журналістів Ізраель Кац заявив, що в зоні спочатку розмістять близько 600 000 переміщених палестинців, які були змушені евакуюватися до району Аль-Мавасі вздовж узбережжя південної частини Гази.

Зазначається, що палестинці, які в'їжджатимуть до зони, будуть проходити перевірку на предмет того, що вони не є членами ХАМАС. За словами міністра оборони Ізраїлю, їм не дозволять виїхати.

Ізраель Кац наголосив, що все населення Гази – понад 2 мільйони палестинців – буде утримуватися в цій зоні.

Потім Кац пообіцяв, що Ізраїль реалізує план, вперше запропонований президентом США Дональдом Трампом, щоб дозволити палестинцям емігрувати з Гази до інших країн

- йдеться у матеріалі. 

За інформацією CNN, ізраїльські політики, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, гаряче підтримали план еміграції, незважаючи на те, що жодна держава не висловила готовності прийняти в нього участь.

Крім того, Кац повідомив, що зоною для переміщення палестинців будуть керувати міжнародні органи, а не Армія оборони Ізраїлю. ЦАХАЛ слідкуватиме за безпекою зони на відстані.

Неясно, які органи погодяться брати участь у плані Каца, особливо з урахуванням того, що більшість міжнародних організацій відмовляються брати участь у пунктах розподілу GHF через серйозні побоювання щодо неупередженості та безпеки палестинського населення

- пише CNN.

За словами посадових осіб охорони здоров'я в Газі та Організації Об'єднаних Націй, сотні палестинців було вбито, намагаючись наблизитися до пунктів розподілу з того часу, як вони почали працювати місяць тому.

Представник Каца не відреагував на неодноразові прохання прокоментувати ситуацію.

Відповідаючи на запитання щодо плану на прес-конференції у вівторок, 8 липня, представник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що військові "представлять політичному керівництву кілька варіантів".

Кожен варіант має свої наслідки. Ми будемо діяти відповідно до директив політичного керівництва

- додав Дефрін.

Майкл Сфард, ізраїльський адвокат із прав людини, сказав, що план Каца рівносильний насильницькому переміщенню населення в рамках підготовки до депортації. Обидва ці злочини є військовими злочинами, сказав Сфард CNN.

Якщо це буде зроблено в масовому масштабі - щодо цілих громад - це може бути прирівняно до військових злочинів

- сказав Сфард, відкинувши ідею про те, що будь-який виїзд із Гази можна вважати добровільним.

"Немає жодного добровільного від'їзду. Немає жодного добровільного від'їзду. Люди тікатимуть із Гази, тому що Ізраїль посилює примусові заходи, які зроблять їхнє життя в Газі неможливим. Згідно з міжнародним правом, для скоєння злочину депортації не обов'язково садити людей у ​​вантажівки під дулом пістолета", - підсумував він.

Катар, де зараз відбуваються непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС, також відкинув депортацію населення Гази. "Ми ясно заявили, що виступаємо проти будь-якого примусового переселення палестинців або будь-якого переселення палестинців за межі їхніх земель", - заявив у вівторок, 8 липня представник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі.

Нагадаємо

Ізраїльська переговорна група вирушила до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".

Трамп під час прийому Нетаньягу висловив оптимізм щодо переговорів про припинення вогню в Газі08.07.25, 09:03 • 1179 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Рафах
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9