Ізраїль планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті" на руїнах Рафаха
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю доручив військовим розробити "гуманітарне місто" на руїнах Рафаха для розміщення понад 2 мільйонів палестинців. За словами міністра, палестинці проходитимуть перевірку на приналежність до ХАМАС і не зможуть покинути зону.
Міністр оборони Ізраїлю планує розмістити населення Гази у "гуманітарному місті", яке він доручив розробити військовим на руїнах Рафаха, на півдні сектора Газа. Про це інформує CNN з посиланням на ізраїльські ЗМІ, передає УНН.
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На брифінгу для журналістів Ізраель Кац заявив, що в зоні спочатку розмістять близько 600 000 переміщених палестинців, які були змушені евакуюватися до району Аль-Мавасі вздовж узбережжя південної частини Гази.
Зазначається, що палестинці, які в'їжджатимуть до зони, будуть проходити перевірку на предмет того, що вони не є членами ХАМАС. За словами міністра оборони Ізраїлю, їм не дозволять виїхати.
Ізраель Кац наголосив, що все населення Гази – понад 2 мільйони палестинців – буде утримуватися в цій зоні.
Потім Кац пообіцяв, що Ізраїль реалізує план, вперше запропонований президентом США Дональдом Трампом, щоб дозволити палестинцям емігрувати з Гази до інших країн
За інформацією CNN, ізраїльські політики, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, гаряче підтримали план еміграції, незважаючи на те, що жодна держава не висловила готовності прийняти в нього участь.
Крім того, Кац повідомив, що зоною для переміщення палестинців будуть керувати міжнародні органи, а не Армія оборони Ізраїлю. ЦАХАЛ слідкуватиме за безпекою зони на відстані.
Неясно, які органи погодяться брати участь у плані Каца, особливо з урахуванням того, що більшість міжнародних організацій відмовляються брати участь у пунктах розподілу GHF через серйозні побоювання щодо неупередженості та безпеки палестинського населення
За словами посадових осіб охорони здоров'я в Газі та Організації Об'єднаних Націй, сотні палестинців було вбито, намагаючись наблизитися до пунктів розподілу з того часу, як вони почали працювати місяць тому.
Представник Каца не відреагував на неодноразові прохання прокоментувати ситуацію.
Відповідаючи на запитання щодо плану на прес-конференції у вівторок, 8 липня, представник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що військові "представлять політичному керівництву кілька варіантів".
Кожен варіант має свої наслідки. Ми будемо діяти відповідно до директив політичного керівництва
Майкл Сфард, ізраїльський адвокат із прав людини, сказав, що план Каца рівносильний насильницькому переміщенню населення в рамках підготовки до депортації. Обидва ці злочини є військовими злочинами, сказав Сфард CNN.
Якщо це буде зроблено в масовому масштабі - щодо цілих громад - це може бути прирівняно до військових злочинів
"Немає жодного добровільного від'їзду. Немає жодного добровільного від'їзду. Люди тікатимуть із Гази, тому що Ізраїль посилює примусові заходи, які зроблять їхнє життя в Газі неможливим. Згідно з міжнародним правом, для скоєння злочину депортації не обов'язково садити людей у вантажівки під дулом пістолета", - підсумував він.
Катар, де зараз відбуваються непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС, також відкинув депортацію населення Гази. "Ми ясно заявили, що виступаємо проти будь-якого примусового переселення палестинців або будь-якого переселення палестинців за межі їхніх земель", - заявив у вівторок, 8 липня представник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі.
Нагадаємо
Ізраїльська переговорна група вирушила до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".
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