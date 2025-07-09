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Израиль планирует разместить население Газы в «гуманитарном городе» на руинах Рафаха

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Министр обороны Израиля поручил военным разработать «гуманитарный город» на руинах Рафаха для размещения более 2 миллионов палестинцев. По словам министра, палестинцы будут проходить проверку на принадлежность к ХАМАС и не смогут покинуть зону.

Израиль планирует разместить население Газы в «гуманитарном городе» на руинах Рафаха

Министр обороны Израиля планирует разместить население Газы в «гуманитарном городе», который он поручил разработать военным на руинах Рафаха, на юге сектора Газа. Об этом информирует CNN со ссылкой на израильские СМИ, передает УНН.

Детали

На брифинге для журналистов Исраэль Кац заявил, что в зоне сначала разместят около 600 000 перемещенных палестинцев, которые были вынуждены эвакуироваться в район Аль-Маваси вдоль побережья южной части Газы.

Отмечается, что палестинцы, которые будут въезжать в зону, будут проходить проверку на предмет того, что они не являются членами ХАМАС. По словам министра обороны Израиля, им не позволят выехать.

Исраэль Кац подчеркнул, что все население Газы – более 2 миллионов палестинцев – будет содержаться в этой зоне.

Затем Кац пообещал, что Израиль реализует план, впервые предложенный президентом США Дональдом Трампом, чтобы позволить палестинцам эмигрировать из Газы в другие страны

- говорится в материале. 

По информации CNN, израильские политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, горячо поддержали план эмиграции, несмотря на то, что ни одно государство не выразило готовности принять в нем участие.

Кроме того, Кац сообщил, что зоной для перемещения палестинцев будут управлять международные органы, а не Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ будет следить за безопасностью зоны на расстоянии.

Неясно, какие органы согласятся участвовать в плане Каца, особенно с учетом того, что большинство международных организаций отказываются участвовать в пунктах распределения GHF из-за серьезных опасений относительно беспристрастности и безопасности палестинского населения

- пишет CNN.

По словам должностных лиц здравоохранения в Газе и Организации Объединенных Наций, сотни палестинцев были убиты, пытаясь приблизиться к пунктам распределения с тех пор, как они начали работать месяц назад.

Представитель Каца не отреагировал на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию.

Отвечая на вопрос относительно плана на пресс-конференции во вторник, 8 июля, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что военные "представят политическому руководству несколько вариантов".

Каждый вариант имеет свои последствия. Мы будем действовать в соответствии с директивами политического руководства

- добавил Дефрин.

Майкл Сфард, израильский адвокат по правам человека, сказал, что план Каца равносилен насильственному перемещению населения в рамках подготовки к депортации. Оба эти преступления являются военными преступлениями, сказал Сфард CNN.

Если это будет сделано в массовом масштабе - в отношении целых общин - это может быть приравнено к военным преступлениям

- сказал Сфард, отбросив идею о том, что любой выезд из Газы можно считать добровольным.

"Нет никакого добровольного отъезда. Нет никакого добровольного отъезда. Люди будут бежать из Газы, потому что Израиль усиливает принудительные меры, которые сделают их жизнь в Газе невозможной. Согласно международному праву, для совершения преступления депортации не обязательно сажать людей в грузовики под дулом пистолета", - подытожил он.

Катар, где сейчас проходят непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, также отверг депортацию населения Газы. "Мы ясно заявили, что выступаем против любого принудительного переселения палестинцев или любого переселения палестинцев за пределы их земель", - заявил во вторник, 8 июля представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари.

Напомним

Израильская переговорная группа отправилась в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения заложников. В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение, являются "неприемлемыми для Израиля".

Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе08.07.25, 09:03 • 1179 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Рафах
Катар
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Tesla
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