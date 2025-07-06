Ізраїльська делегація вирушить до Катару для переговорів попри "неприйнятні вимоги" ХАМАС

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив у своїй заяві, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для непрямих переговорів щодо заручників з представниками угрупування ХАМАС.

Повідомляє УНН із посиланням на Times of Israel та Sky TG24.

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У неділю Ізраїль відправить делегацію до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо останньої пропозиції про припинення вогню в Газі і звільнення заручників. Раніше офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що "зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції Катару, були повідомлені нам учора ввечері та є неприйнятними для Ізраїлю.

Після оцінки ситуації Нетаньягу було доручено прийняти запрошення до переговорів та продовжити переговори щодо повернення наших заручників на основі пропозиції Катару, яку Ізраїль прийняв - ідеться у заяві.

Однак, додано:

У світлі оцінки ситуації прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав прийняти запрошення до непрямих переговорів і продовжити контакти щодо повернення наших заручників – на основі пропозиції Катару, на яку погодився Ізраїль. Переговорна група вирушить завтра

Нагадаємо

УНН передавав, що у ХАМАС виникли розбіжності щодо нової пропозиції США про припинення вогню в Газі.

Політичне керівництво за межами сектору Газа, яке здебільшого базується в Катарі та Стамбулі, нібито надає перевагу припиненню вогню. За даними джерел Guardian, ті елементи терористичної групи, які все ще активні в секторі Газа, нібито хочуть продовжувати бойові дії. - пише Guardian.

Згодом стало відомо, що лідери ХАМАС близькі до ухвалення запропонованої угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила про контроль над 65% території сектору Гази.

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