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Ізраїльська делегація вирушить до Катару для переговорів попри "неприйнятні вимоги" ХАМАС

Київ • УНН

 • 385 перегляди

Ізраїльська переговорна група вирушить до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників. Водночас офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції, є "неприйнятними для Ізраїлю".

Ізраїльська делегація вирушить до Катару для переговорів попри "неприйнятні вимоги" ХАМАС

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив у своїй заяві, що ізраїльська переговорна група вирушить до Катару в неділю для непрямих переговорів щодо заручників з представниками угрупування ХАМАС.

Повідомляє УНН із посиланням на Times of Israel та Sky TG24.

Деталі

У неділю Ізраїль відправить делегацію до Катару для непрямих переговорів з ХАМАС щодо останньої пропозиції про припинення вогню в Газі і звільнення заручників. Раніше офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що "зміни, які ХАМАС має намір внести до пропозиції Катару, були повідомлені нам учора ввечері та є неприйнятними для Ізраїлю.

Після оцінки ситуації Нетаньягу було доручено прийняти запрошення до переговорів та продовжити переговори щодо повернення наших заручників на основі пропозиції Катару, яку Ізраїль прийняв

- ідеться у заяві. 

Однак, додано: 

У світлі оцінки ситуації прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав прийняти запрошення до непрямих переговорів і продовжити контакти щодо повернення наших заручників – на основі пропозиції Катару, на яку погодився Ізраїль. Переговорна група вирушить завтра

Нагадаємо

УНН передавав, що у ХАМАС виникли розбіжності щодо нової пропозиції США про припинення вогню в Газі.

Політичне керівництво за межами сектору Газа, яке здебільшого базується в Катарі та Стамбулі, нібито надає перевагу припиненню вогню. За даними джерел Guardian, ті елементи терористичної групи, які все ще активні в секторі Газа, нібито хочуть продовжувати бойові дії.

- пише Guardian.

Згодом стало відомо, що лідери ХАМАС близькі до ухвалення запропонованої угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявила про контроль над 65% території сектору Гази.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Ґардіан
Армія оборони Ізраїлю
Стамбул
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
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