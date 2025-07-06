Израильская делегация отправится в Катар для переговоров, несмотря на «неприемлемые требования» ХАМАС
Киев • УНН
Израильская переговорная группа отправится в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения заложников. В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение, являются «неприемлемыми для Израиля».
Офис премьер-министра Израиля подтвердил в своем заявлении, что израильская переговорная группа отправится в Катар в воскресенье для непрямых переговоров по заложникам с представителями группировки ХАМАС.
Сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel и Sky TG24.
Детали
В воскресенье Израиль отправит делегацию в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно последнего предложения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что "изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение Катара, были сообщены нам вчера вечером и являются неприемлемыми для Израиля.
После оценки ситуации Нетаньяху было поручено принять приглашение к переговорам и продолжить переговоры по возвращению наших заложников на основе предложения Катара, которое Израиль принял
Однако, добавлено:
В свете оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал принять приглашение к непрямым переговорам и продолжить контакты по возвращению наших заложников – на основе предложения Катара, на которое согласился Израиль. Переговорная группа отправится завтра
Напомним
УНН передавал, что в ХАМАС возникли разногласия относительно нового предложения США о прекращении огня в Газе.
Политическое руководство за пределами сектора Газа, которое в основном базируется в Катаре и Стамбуле, якобы предпочитает прекращение огня. По данным источников Guardian, те элементы террористической группы, которые все еще активны в секторе Газа, якобы хотят продолжать боевые действия.
Впоследствии стало известно, что лидеры ХАМАС близки к принятию предложенного соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Армия обороны Израиля заявила о контроле над 65% территории сектора Газа.
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