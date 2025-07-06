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Израильская делегация отправится в Катар для переговоров, несмотря на «неприемлемые требования» ХАМАС

Киев • УНН

 • 45 просмотра

Израильская переговорная группа отправится в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения заложников. В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение, являются «неприемлемыми для Израиля».

Израильская делегация отправится в Катар для переговоров, несмотря на «неприемлемые требования» ХАМАС

Офис премьер-министра Израиля подтвердил в своем заявлении, что израильская переговорная группа отправится в Катар в воскресенье для непрямых переговоров по заложникам с представителями группировки ХАМАС.

Сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel и Sky TG24.

Детали

В воскресенье Израиль отправит делегацию в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС относительно последнего предложения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что "изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение Катара, были сообщены нам вчера вечером и являются неприемлемыми для Израиля.

После оценки ситуации Нетаньяху было поручено принять приглашение к переговорам и продолжить переговоры по возвращению наших заложников на основе предложения Катара, которое Израиль принял

- говорится в заявлении.

Однако, добавлено:

В свете оценки ситуации премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал принять приглашение к непрямым переговорам и продолжить контакты по возвращению наших заложников – на основе предложения Катара, на которое согласился Израиль. Переговорная группа отправится завтра

Напомним

УНН передавал, что в ХАМАС возникли разногласия относительно нового предложения США о прекращении огня в Газе.

Политическое руководство за пределами сектора Газа, которое в основном базируется в Катаре и Стамбуле, якобы предпочитает прекращение огня. По данным источников Guardian, те элементы террористической группы, которые все еще активны в секторе Газа, якобы хотят продолжать боевые действия.

- пишет Guardian.

Впоследствии стало известно, что лидеры ХАМАС близки к принятию предложенного соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Армия обороны Израиля заявила о контроле над 65% территории сектора Газа.

Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после израильских атак06.07.25, 00:31 • 3618 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Израиль
Хранитель
Армия обороны Израиля
Стамбул
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
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