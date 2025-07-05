ХАМАС погодився на припинення вогню в Газі, але є умова

Лідери ХАМАС близькі до ухвалення запропонованої угоди про припинення вогню в секторі Газа, але хочуть отримати більш надійні гарантії того, що будь-яка пауза у бойових діях призведе до остаточного припинення 20-місячної війни. Про це інформує видання The Guardian, агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 4 липня представники ХАМАС виступили із заявою, в якій підтвердили, що, перш ніж дати офіційну відповідь, вони вели переговори з іншими "палестинськими фракціями" щодо нових пропозицій про припинення вогню, вже прийнятих Ізраїлем.

За словами джерела, відповідь є позитивною і має сприяти досягненню угоди.

Ми передали посередникам - Катару та Єгипту - нашу відповідь на пропозицію про припинення вогню. Відповідь ХАМАС позитивна, і я вважаю, що вона допоможе і сприятиме досягненню угоди - сказав посадовець ХАМАС агентству Reuters на умовах анонімності.

Як пише The Guardian, високопоставлений ізраїльський чиновник заявив: "Судячи з сигналів від ХАМАС, є висока ймовірність того, що ми почнемо непрямі переговори в найближчі кілька днів. Якщо буде згода на непрямі переговори, то буде угода".

Президент США Дональд Трамп раніше оголосив про остаточну пропозицію 60-денного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС, зазначивши, що очікує відповіді від сторін упродовж кількох годин.

Контекст

07 жовтня 2023 року центр і південь Ізраїлю з ранку перебувли під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.

Нагадаємо

Угруповання ХАМАС розглядає нову пропозицію щодо перемир'я в секторі Гази, передану посередниками з Єгипту та Катару. Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив про серйозні наміри досягти угоди, тоді як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу закликає до повної ліквідації ХАМАС.

Всередині ХАМАС сформувалося два табори, які розділилися думками щодо припинення вогню у Газі