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ХАМАС согласился на прекращение огня в Газе, но есть условие

Киев • УНН

 • 322 просмотра

ХАМАС положительно ответил на предложение о прекращении огня в Газе, но требует более надежных гарантий завершения войны. Переговоры с другими палестинскими фракциями предшествовали официальному ответу.

ХАМАС согласился на прекращение огня в Газе, но есть условие

Лидеры ХАМАС близки к принятию предложенного соглашения о прекращении огня в секторе Газа, но хотят получить более надежные гарантии того, что любая пауза в боевых действиях приведет к окончательному прекращению 20-месячной войны. Об этом информирует издание The Guardian, агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

В пятницу, 4 июля, представители ХАМАС выступили с заявлением, в котором подтвердили, что, прежде чем дать официальный ответ, они вели переговоры с другими "палестинскими фракциями" относительно новых предложений о прекращении огня, уже принятых Израилем. 

По словам источника, ответ является положительным и должен способствовать достижению соглашения.

Мы передали посредникам - Катару и Египту - наш ответ на предложение о прекращении огня. Ответ ХАМАС положительный, и я считаю, что он поможет и будет способствовать достижению соглашения

- сказал чиновник ХАМАС агентству Reuters на условиях анонимности.

Как пишет The Guardian, высокопоставленный израильский чиновник заявил: "Судя по сигналам от ХАМАС, есть высокая вероятность того, что мы начнем непрямые переговоры в ближайшие несколько дней. Если будет согласие на непрямые переговоры, то будет соглашение".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил об окончательном предложении 60-дневного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС, отметив, что ожидает ответа от сторон в течение нескольких часов.

Контекст

07 октября 2023 года центр и юг Израиля с утра находились под сильным ракетным обстрелом на фоне продолжительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В январе 2025 года стороны достигли временного перемирия, которое предусматривало обмен заложниками и заключенными, а также увеличение объемов гуманитарной помощи для Газы. Однако в марте боевые действия возобновились после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения.  

Напомним

Группировка ХАМАС рассматривает новое предложение о перемирии в секторе Газа, переданное посредниками из Египта и Катара. Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар заявил о серьезных намерениях достичь соглашения, тогда как премьер-министр Биньямин Нетаньяху призывает к полной ликвидации ХАМАС.

Внутри ХАМАС сформировались два лагеря, разделившиеся во мнениях относительно прекращения огня в Газе04.07.25, 17:14 • 1038 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Хранитель
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Египет
Tesla
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