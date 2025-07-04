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Внутри ХАМАС сформировались два лагеря, разделившиеся во мнениях относительно прекращения огня в Газе

Киев • УНН

 • 195 просмотра

В ХАМАС возникли разногласия относительно нового предложения США о прекращении огня в Газе. Политическое руководство за пределами Газы поддерживает перемирие, тогда как боевики в секторе Газа стремятся к продолжению боевых действий.

Внутри ХАМАС сформировались два лагеря, разделившиеся во мнениях относительно прекращения огня в Газе

Исламистская группировка ХАМАС заявляет, что проводит консультации с другими палестинскими группами, прежде чем дать официальный ответ на последнее предложение США по поводу приостановления войны в Газе.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Guardian.

 Детали

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) заявило в четверг, что проводит встречи с другими палестинскими формированиями. Цель - обсуждение нового предложения администрации Белого дома относительно прекращения огня в секторе Газа.

Но в структуре ХАМАС наблюдаются разные голоса относительно текущей ситуации.

Политическое руководство за пределами сектора Газа, которое в основном базируется в Катаре и Стамбуле, якобы предпочитает прекращение огня. По данным источников Guardian, те элементы террористической группы, которые все еще активны в секторе Газа, якобы хотят продолжать боевые действия.

- пишет Guardian.

Завершение этого обсуждения и вынесение консолидированного решения могут стать предпосылкой для новых переговоров с Израилем.

Справка

На этой неделе стало известно, что Израиль принял условия, необходимые для 60-дневного прекращения огня, в течение которого стороны будут работать над прекращением 20-месячной войны.

В то же время, израильские военные все еще продолжают бомбить цели по всему сектору Газа.

Напомним

Группировка ХАМАС рассматривает новое предложение о перемирии в секторе Газа, переданное посредниками из Египта и Катара.

Трамп призывает прекратить суд над Нетаньяху: что это значит для Израиля03.07.25, 09:50 • 1207 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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