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Трамп призывает прекратить суд над Нетаньяху: что это значит для Израиля

Киев • УНН

 • 41 просмотра

Дональд Трамп призвал прекратить судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Это вызвало дебаты в израильском обществе относительно вмешательства в судебную систему и внутреннюю политику страны.

Трамп призывает прекратить суд над Нетаньяху: что это значит для Израиля

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Это вызвало в израильском обществе дебаты о вмешательстве в судебную систему и внутреннюю политику страны, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В 2019 году Нетаньяху были предъявлены обвинения по трем различным делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Одно из них касается принятия роскошных подарков, таких как шампанское и сигары, от друзей, которые якобы просили об услуге. В двух других его обвиняют в том, что он предлагал помощь владельцам медиа-компаний в обмен на благосклонное освещение событий.

Сам премьер-министр Израиля отрицает все обвинения. Как отмечает издание, если рассмотрение дела будет завершено досрочно, Нетаньяху может избежать осуждения, но, вероятно, ему придется покинуть свой пост. В то же время, сам политик отвергает такую возможность. Также он отказался от сделки, которая предусматривала признание вины, но в меньших масштабах в обмен на то, что он останется вне политики в течение семи лет

Сторонники Нетаньяху считают, что принуждать его давать показания в суде, когда он руководит страной, находящейся в состоянии войны – это смешно.

Напомним

Биньямин Нетаньяху заявил, что победа в войне над Ираном открывает новые возможности, в частности по освобождению заложников.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Израиль
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Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
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