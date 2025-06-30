Нетаньяху: перемога Ізраїлю у війні проти Ірану відкриває великі регіональні перспективи
Київ • УНН
За словами Нетаньяху, перемога Ізраїлю над Іраном відкриває нові можливості, зокрема щодо звільнення заручників. Також з'являються ширші регіональні перспективи.
Перемога у війні Ізраїлю проти Ірану відкриває для ісламської держави великі регіональні перспективи. Про це під час зустрічі з офіцерами Загальної служби безпеки (ШАБАК) заявив глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху, повідомляє УНН.
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За його словами, Ізраїль позбавив противника переваги, а в наступальних і оборонних діях здійснив прорив.
Хочу повідомити, що в результаті цієї перемоги, як ви, ймовірно, знаєте, відкрилися нові можливості, передусім- звільнити заручників
За його словами, Ізраїлю ще належить вирішити питання Гази й остаточно розгромити терористичну організацію ХАМАС.
"Я вважаю, що ми досягнемо обох цілей. Але крім цього відкриваються і ширші регіональні перспективи", - резюмував прем'єр Ізраїлю.
Нагадаємо
В ніч на 13 червня Ізраїль атакував Іран, націлюючи на його ядерні та військові об'єкти, оборонні системи, високопоставлених військових і вчених атомників.
В ніч на 22 червня США провели свою операцію, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Іран вимагає від ООН визнання США та Ізраїлю агресорами29.06.25, 23:15 • 1538 переглядiв