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Нетаньяху: перемога Ізраїлю у війні проти Ірану відкриває великі регіональні перспективи

Київ • УНН

 • 202 перегляди

За словами Нетаньяху, перемога Ізраїлю над Іраном відкриває нові можливості, зокрема щодо звільнення заручників. Також з'являються ширші регіональні перспективи.

Нетаньяху: перемога Ізраїлю у війні проти Ірану відкриває великі регіональні перспективи

Перемога у війні Ізраїлю проти Ірану відкриває для ісламської держави великі регіональні перспективи. Про це під час зустрічі з офіцерами Загальної служби безпеки (ШАБАК) заявив глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Ізраїль позбавив противника переваги, а в наступальних і оборонних діях здійснив прорив.

Хочу повідомити, що в результаті цієї перемоги, як ви, ймовірно, знаєте, відкрилися нові можливості, передусім- звільнити заручників

- сказав Нетаньяху.

За його словами, Ізраїлю ще належить вирішити питання Гази й остаточно розгромити терористичну організацію ХАМАС.

"Я вважаю, що ми досягнемо обох цілей. Але крім цього відкриваються і ширші регіональні перспективи", - резюмував прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо

В ніч на 13 червня Ізраїль атакував Іран, націлюючи на його ядерні та військові об'єкти, оборонні системи, високопоставлених військових і вчених атомників.

В ніч на 22 червня США провели свою операцію, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Іран вимагає від ООН визнання США та Ізраїлю агресорами29.06.25, 23:15 • 1538 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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