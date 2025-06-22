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Трамп заявив про атаку США на ядерні об'єкти Ірану

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Трамп заявив про атаку США на ядерні об'єкти Ірану

Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, операція США була "дуже успішною", було атаковано три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан.

Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На основний об'єкт, Фордо, був скинутий повний боєзапас бомб

– заявив американський президент.

Він привітав "наших великих американських воїнів".

"Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру!" - додав Трамп.

Нагадаємо

Днями прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про те, чи Сполучені Штати будуть завдавати ударів по Ірану, протягом двох тижнів.

Напередодні верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув заклик Дональда Трампа до беззастережної капітуляції та пригрозив США непоправною шкодою у разі військового втручання.

США розгорнули стелс-бомбардувальники B-2 на тлі напруженості навколо Ірану - ЗМІ21.06.25, 13:00 • 11762 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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