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США розгорнули стелс-бомбардувальники B-2 на тлі напруженості навколо Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 524 перегляди

США перекидають бомбардувальники-невидимки B-2 у район Індійського океану. Ці літаки, здатні доставляти ядерну зброю, можуть бути використані для ударів по підземних ядерних об'єктах Ірану.

США розгорнули стелс-бомбардувальники B-2 на тлі напруженості навколо Ірану - ЗМІ

Бомбардувальники-невидимки B-2 ВПС США вилетіли з авіабази Вайтмен у Міссурі в США за підтримки дозаправки в повітрі від восьми літаків-заправників KC-135. Літаки, схоже, прямують до Дієго-Гарсія, стратегічної військової бази США в Індійському океані, повідомляє UK Defence Journal та Hunterbrook, пише УНН.

Деталі

"Стелс-бомбардувальники B-2 ВПС США вилетіли з бази ВПС Вайтман у штаті Міссурі за підтримки повітряної дозаправки з восьми літаків-заправників KC-135 Stratotanker", - пише UK Defence Journal.

"Схоже, що стелс-бомбардувальники B-2 ВПС США злетіли зі своєї бази в Міссурі. Це саме ті літаки, які потрібні для удару по добре укріпленому іранському ядерному об'єкту Фордо", - повідомляє Hunterbrook.

"Літаки, схоже, прямують у бік Дієго-Гарсії, стратегічної військової бази США в Індійському океані", - пише UKDJ.

Вісім заправників у польоті, прямуючи в одному напрямку, як вказано, заправляли бомбардувальники B-2 над Канзасом.

Дані відстеження польотів показують дві групи по чотири заправники, кожна з яких з'єднується з бомбардувальниками над Канзасом. Літаки B-2 використовували позивний "MYTEE21", який раніше асоціювався з місіями бомбардувальників-невидимок.

Переміщення відбувається під час ширшого передислокування військових активів США до Європи та Близького Сходу. В останні тижні в регіоні було розгорнуто десятки американських літаків, включаючи винищувачі, заправники та платформи спостереження. Два суперавіаносці ВМС США також діють на передовій, разом з іншими елементами ВМС та ВПС.

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B-2 Spirit розроблений для ударних місій на великі відстані та здатний доставляти як звичайну, так і ядерну зброю. Це єдиний американський літак, спеціально розроблений для проникнення крізь сильно захищені цілі, такі як підземні споруди.

Присутність восьми заправників, що підтримують місію, свідчить про операцію розширеного радіусу дії. Хоча Міністерство оборони США офіційно не підтвердило пункт призначення чи ціль, масштаб та координація польоту свідчать про заздалегідь сплановане розгортання, пише видання.

Наразі, як зауважує видання, немає жодних ознак неминучого удару. Однак час переміщення є значним, враховуючи поточну напруженість навколо ядерної програми Ірану та позиції США в регіоні.

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Кілька іранських ядерних об'єктів, включаючи об'єкт Фордо, розташовані під землею та захищені шарами армованого матеріалу. Вважається, що ці об'єкти знаходяться поза досяжністю більшості видів зброї, що доставляється з повітря, за винятком тієї, що перевозиться літаками, такими як B-2.

Довідково

B-2 Spirit - далекобійний стелс-бомбардувальник, який експлуатується ВПС США. Він призначений для проникнення крізь передові системи протиповітряної оборони та доставки як звичайної, так і ядерної зброї. Літак здатний пролітати понад 10 тисяч кілометрів без дозаправки та може перевозити до 18 тонн боєприпасів.

Його стелс-профіль дозволяє йому уникати радіолокаційного виявлення, що робить його придатним для високоризикованих ударних місій по добре захищених цілях. B-2 перебуває на озброєнні з кінця 1990-х років і відіграє ключову роль у далекобійних стратегічних операціях.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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