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Ізраїль вдарив по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані

Київ • УНН

 • 12179 перегляди

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по десятках цілей в Ірані, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані, чотири підготовлені ракетні пускові установки та військові об'єкти. Було задіяно близько 50 винищувачів, скинуто 150 боєприпасів, що завдало значних збитків іранській виробничій здатності.

Ізраїль вдарив по іранському ядерному об'єкту в Ісфахані

ВПС Ізраїлю завдали великої хвилі ударів по десятках цілей в Ірані вночі, включаючи ядерний об'єкт в Ісфахані та чотири підготовлені ракетні пускові установки, кажуть ізраїльські військові, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Близько 50 винищувачів ВПС Ізраїлю було задіяно в ударах, скинуто 150 боєприпасів.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що удари по ядерному об'єкту в Ісфахані, який був ціллю Ізраїлю у перший день конфлікту, були спрямовані на завдання подальшої шкоди ядерній програмі Ірану.

"У межах комплексу об’єкт з виробництва центрифуг також був обстріляний разом з додатковими військовими об’єктами іранського режиму в районі Ісфахана", - повідомляє ЦАХАЛ.

Військові кажуть, що це завдало "значних збитків" можливостям Ірану з виробництва центрифуг.

Тим часом, чотири підготовлені пускові установки балістичних ракет були "нейтралізовані" в результаті ударів, перш ніж було здійснено залп по Ізраїлю, кажуть військові.

За даними Армії оборони Ізраїлю, за ніч було завдано додаткових ударів по вантажівках, що використовуються для запуску безпілотників до Ізраїлю, а також по об'єктах зберігання та запуску балістичних ракет, а також по іранських радарах та об'єктах ППО.

МАГАТЕ підтвердило ураження двох іранських об'єктів з виробництва центрифуг18.06.25, 16:57 • 3266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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