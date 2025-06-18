МАГАТЕ підтвердило ураження двох іранських об'єктів з виробництва центрифуг
Київ • УНН
МАГАТЕ має підтвердження щодо ураження двох об'єктів з виробництва центрифуг в Ірані, які раніше перебували під моніторингом агентства. Зазначено, що було уражено цех TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр.
МАГАТЕ має підтвердження щодо ураження двох об'єктів з виробництва центрифуг в Ірані, які раніше перебували під моніторингом агентства. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення організації у мережі Х.
Деталі
У повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії йдеться про ураження двох конкретних об’єктів на території Ірану.
МАГАТЕ має інформацію про те, що було уражено два виробничі об'єкти центрифуг в Ірані, цех TESA в Караджі та Тегеранський дослідницький центр
Обидва об’єкти, як повідомляється, тривалий час перебували під спостереженням міжнародної інспекції у межах ядерної угоди.
Обидва об'єкти раніше перебували під моніторингом та верифікацією МАГАТЕ в рамках Спільного всеохоплюючого плану дій (СВПД)
На момент публікації новини офіційна реакція Ірану на ці заяви відсутня.
Нагадаємо
Як писав УНН, сьогодні, 18 червня, ЦАХАЛ повідомив, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях поблизу Тегерана. Атаковано об'єкт з виробництва центрифуг і декілька об'єктів з виробництва зброї.