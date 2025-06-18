Ізраїль уразив об'єкти з виробництва центрифуг та зброї в Ірані
Київ • УНН
ЦАХАЛ повідомив, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях поблизу Тегерана. Атаковано об'єкт з виробництва центрифуг і декілька об'єктів з виробництва зброї.
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по об'єкту з виробництва центрифуг та кільком об'єктам з виробництва зброї в Ірані, повідомили у ЦАХАЛ вранці 18 червня, пише УНН.
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"За останні кілька годин понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію розвідувальних ударів по військових цілях у районі Тегерана", - повідомили у ЦАХАЛ.
"У межах широкомасштабних зусиль щодо протидії проекту розробки ядерної зброї Ірану ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єкту, що використовується для виробництва центрифуг у Тегерані, який був розроблений, щоб дозволити іранському режиму розширити масштаби та швидкість збагачення урану для розробки ядерної зброї", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.
ВПС Ізраїлю, як повідомляється, також завдали ударів "по кількох об'єктах з виробництва зброї вночі, включаючи об'єкт, що використовується для виробництва сировини та компонентів для збирання ракет класу "земля-земля", які іранський режим запускав та продовжує запускати у напрямку Держави Ізраїль". Окрім того, як зазначається, було завдано удару "по об'єкту виробництва компонентів ракет класу "земля-повітря", призначених для атаки літаків".
Ізраїльські удари по Ірану пошкодили центрифуги для збагачення урану - МАГАТЕ17.06.25, 11:56 • 3510 переглядiв