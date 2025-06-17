Ізраїльські удари по Ірану пошкодили центрифуги для збагачення урану - МАГАТЕ

Під час нещодавніх ударів ВПС Ізраїлю по об’єкту збагачення урану в Ірані, ймовірно, були пошкоджені центрифуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

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Як зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, це стало наслідком відключень електроенергії, викликаних атакою, під час якої наземний завод був "повністю знищений". Він додав, що пошкодження, ймовірно, сталися, незважаючи на те, що підземний зал, де розташовані центрифуги - машини для збагачення урану - не був безпосередньо вражений.

Водночас, за його словами, не було жодних ознак фізичної атаки на підземний каскадний зал, а також основний завод збагачення пального. Однак втрата електропостачання до каскадного залу могла пошкодити центрифуги там сказав Гроссі.

Нагадаємо

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані.

Також УНН повідомляв, що після ударів Ізраїлю не виявлено додаткових пошкоджень на збагачувальних об'єктах Ірану. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.