Ізраїльські удари по Ірану пошкодили центрифуги для збагачення урану - МАГАТЕ

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора
08:28 • 8382 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора
06:29 • 24899 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
05:57 • 42668 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 100904 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 91945 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 121180 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 106661 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 102634 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 175511 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 82307 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
68%
749мм
Популярнi новини
Столиця України під комбінованим ударом ворога - КМВА16 червня, 23:28 • 56393 перегляди
росіяни завдали 4 удари по Запоріжжю: є руйнування та пожежі17 червня, 01:15 • 18203 перегляди
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту в Києві - в.о. ректора КАІ Семенова17 червня, 01:48 • 13182 перегляди
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає05:19 • 26612 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 49784 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 186049 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 208661 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 236118 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 307769 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 362476 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 50531 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 67206 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 130806 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 155095 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 111863 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Ізраїльські удари по Ірану пошкодили центрифуги для збагачення урану - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Внаслідок атаки Ізраїлю на об'єкт збагачення урану в Ірані могли бути пошкоджені центрифуги через відключення електроенергії. Пошкоджено чотири будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані.

Ізраїльські удари по Ірану пошкодили центрифуги для збагачення урану - МАГАТЕ

Під час нещодавніх ударів ВПС Ізраїлю по об’єкту збагачення урану в Ірані, ймовірно, були пошкоджені центрифуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Як зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, це стало наслідком відключень електроенергії, викликаних атакою, під час якої наземний завод був "повністю знищений". Він додав, що пошкодження, ймовірно, сталися, незважаючи на те, що підземний зал, де розташовані центрифуги - машини для збагачення урану - не був безпосередньо вражений.

Водночас, за його словами, не було жодних ознак фізичної атаки на підземний каскадний зал, а також основний завод збагачення пального. Однак втрата електропостачання до каскадного залу могла пошкодити центрифуги там сказав Гроссі.

Нагадаємо

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані.

Також УНН повідомляв, що після ударів Ізраїлю не виявлено додаткових пошкоджень на збагачувальних об'єктах Ірану. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Israel
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9