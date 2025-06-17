Израильские удары по Ирану повредили центрифуги для обогащения урана - МАГАТЭ
Киев • УНН
В результате атаки Израиля на объект обогащения урана в Иране могли быть повреждены центрифуги из-за отключения электроэнергии. Повреждены четыре здания на ядерном объекте в Исфахане.
Во время недавних ударов ВВС Израиля по объекту обогащения урана в Иране, вероятно, были повреждены центрифуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как отметил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, это стало следствием отключений электроэнергии, вызванных атакой, во время которой наземный завод был "полностью уничтожен". Он добавил, что повреждения, вероятно, произошли, несмотря на то, что подземный зал, где расположены центрифуги - машины для обогащения урана - не был непосредственно поражен.
В то же время, по его словам, не было никаких признаков физической атаки на подземный каскадный зал, а также основной завод обогащения топлива. Однако потеря электроснабжения в каскадный зал могла повредить центрифуги там, сказал Гросси.
Напомним
В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфахане.
Также УНН сообщал, что после ударов Израиля не выявлено дополнительных повреждений на обогатительных объектах Ирана. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.