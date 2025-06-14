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Внаслідок ізраїльського удару пошкоджені чотири будівлі ядерного об’єкта в Ісфагані: деталі від МАГАТЕ

Київ • УНН

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Внаслідок ізраїльського удару 13 червня було пошкоджено чотири будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Серед пошкоджених об'єктів: заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин.

Внаслідок ізраїльського удару пошкоджені чотири будівлі ядерного об’єкта в Ісфагані: деталі від МАГАТЕ

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ у соціальній мережі Х (Twitter).

На основі інформації, яка доступна МАГАТЕ, учорашній напад пошкодив чотири критично важливі будівлі на ядерному об'єкті в Ісфагані, зокрема завод з конверсії урану та завод із виробництва паливних пластин  

- заявили в агенстві. 

У МАГАТЕ додали, що за даними іранського ядерного регулятора, рівень радіації поза межами об'єкта в Ісфагані залишається незмінним. 

Нагадаємо

МАГАТЕ повідомило про контакти з владою Ірану після ізраїльських ударів, у тому числі по ядерних об'єктах, і вказало, що на об'єкті в Натанзі після атаки не спостерігалося підвищення рівня радіації, АЕС у Бушері не зазнала атаки, а ядерний об'єкт в Ісфахані та завод зі збагачення палива у Фордо не постраждали.  

13 червня Іранський телеканал повідомив про вибух на ядерному об'єкті в Натанзі. Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану, за даними ЗМІ, було ліквідовано командувача армії та вчених-ядерників.

Ізраїльські військові офіційно повідомили про здійснення авіаудару по стратегічному ядерному об’єкту в районі іранського міста Натанз. 

"Нація левів": ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану13.06.25, 03:11 • 34172 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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