Внаслідок ізраїльського удару пошкоджені чотири будівлі ядерного об’єкта в Ісфагані: деталі від МАГАТЕ

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин. Про це інформує УНН з посиланням на МАГАТЕ у соціальній мережі Х (Twitter).

На основі інформації, яка доступна МАГАТЕ, учорашній напад пошкодив чотири критично важливі будівлі на ядерному об'єкті в Ісфагані, зокрема завод з конверсії урану та завод із виробництва паливних пластин - заявили в агенстві.

У МАГАТЕ додали, що за даними іранського ядерного регулятора, рівень радіації поза межами об'єкта в Ісфагані залишається незмінним.

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МАГАТЕ повідомило про контакти з владою Ірану після ізраїльських ударів, у тому числі по ядерних об'єктах, і вказало, що на об'єкті в Натанзі після атаки не спостерігалося підвищення рівня радіації, АЕС у Бушері не зазнала атаки, а ядерний об'єкт в Ісфахані та завод зі збагачення палива у Фордо не постраждали.

13 червня Іранський телеканал повідомив про вибух на ядерному об'єкті в Натанзі. Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану, за даними ЗМІ, було ліквідовано командувача армії та вчених-ядерників.

Ізраїльські військові офіційно повідомили про здійснення авіаудару по стратегічному ядерному об’єкту в районі іранського міста Натанз.

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