Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту
Київ • УНН
Іранський телеканал повідомив про вибух на ядерному об'єкті в Натанзі. Ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану, за даними ЗМІ, було ліквідовано командувача армії та вчених-ядерників.
Іранський державний телеканал IRIB повідомив про новий вибух на одному з ключових об'єктів ядерної програми Ірану у місті Натанз. Про це інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Ізраїль атакував ядерний об'єкт "Шахід Ахмаді Рошан" у Натанзі.
Сьогодні вранці ядерний об'єкт "Шахід Ахмаді Рошан" у Натанзі став мішенню сіоністського режиму. ... Зараз у цій зоні видно багато диму та вогню
Вказується, що в Натанзі нині працюють військові формування, силові структури та служби екстреної допомоги. Робота ЗМІ на цій території наразі заборонена.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки літаків АОІ "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.
За інформацією ізраїльських ЗМІ, в рамках операції проти Ірану було ліквідовано командувача армії цієї країни Мохаммада Багрі та високопоставлених іранських вчених-ядерників.
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