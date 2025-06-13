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Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

За інформацією ЗМІ, Ізраїль ліквідував командувача армії Ірану Мохаммада Багрі та високопоставлених вчених-ядерників. Цілями також були системи ППО та ракети класу "земля-земля".

Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ

Ізраїль в рамках операції проти Ірану міг ліквідувати командувача армії цієї країни Мохаммада Багрі та високопоставлених іранських вчених-ядерників. Про це повідомляє Голос Ізраїлю, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, до попереднього списку ліквідованих іранських високопосадовців, зокрема, входять:

  • начальник Генштабу Мохаммад Багері;
    • командувач Корпусу вартових Ісламської революції  (КВІР) Хосейн Саламі;
      • командувач аерокосмічними силами КВІР Амір Алі Хаджізаде;
        • голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі;
          • командувач центрального штабу "Хатам-аль-Анбія" іранського Генштабу генерал-майор Голам Алі Рашид;
            • провідний вчений ядерник - один із керівників іранського ядерного проекту Мохаммад Мехді Техранджі.

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              Тим часом джерело у сфері безпеки Ізраїлю повідомило, що початковий удар включав "цілі протиповітряної оборони, ракети класу "земля-земля" і широкомасштабну операцію з усунення високопоставлених іранських чиновників".

              "Якщо цей початковий удар вдався, то операцію з усунення високопосадовців, яку ми провели проти "Хезболли" за 10 днів, ми провели проти Ірану за 10 хвилин", - зазначив співбесідник видання.

              Нагадаємо

              У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

              Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки літаків АОІ "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

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              Вадим Хлюдзинський

              Вадим Хлюдзинський

              Новини Світу
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