"Нація левів": ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану
Київ • УНН
Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.
Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю (АОІ) у соцмережі Х.
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Зазначається, що десятки літаків АОІ "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.
Сьогодні Іран як ніколи близький до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму становить загрозу існуванню для держави Ізраїль і всього світу
Також вказується, що "Держава Ізраїль не має іншого вибору, окрім як виконувати зобов’язання діяти на захист своїх громадян, і продовжуватиме робити це скрізь, де це буде потрібно, як ми робили в минулому".
Додамо, що операція отримала назву "Нація левів".
Нагадаємо
Нещодавно ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Речник головного фронтового командування заявив, що Ізраїль може зазнати "важкої ракетної атаки" найближчими годинами. Ізраїль закрив повітряний простір.
Напередодні високопосадовцям Сполучених Штатів повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію в Ірані.
Також повідомлялося, що США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем.
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