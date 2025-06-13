"Нація левів": ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану

Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю (АОІ) у соцмережі Х.

Зазначається, що десятки літаків АОІ "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

Сьогодні Іран як ніколи близький до отримання ядерної зброї. Зброя масового знищення в руках іранського режиму становить загрозу існуванню для держави Ізраїль і всього світу