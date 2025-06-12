США евакуюють дипломатів з Близького Сходу через напруженість між Іраном та Ізраїлем

США розпочали евакуацію несуттєвого персоналу дипломатичних і військових місій на Близькому Сході через зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

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Як повідомляє телеканал, Державний департамент і Міністерство оборони США у середу розпочали зусилля з евакуації несуттєвого персоналу з розташувань у регіоні.

Їх виселяють, бо це може бути небезпечне місце, і ми побачимо, що буде. Але їх виселили, або ми вже дали попередження про виїзд, і ми побачимо, що буде - сказав президент Дональд Трамп журналістам після прибуття на захід у Кеннеді-центрі.

У Пентагоні зазначили, що Центральне командування США (CENTCOM) стежить за ситуацією.

Безпека наших військовослужбовців та їхніх сімей залишається нашим головним пріоритетом, і Центральне командування США (CENTCOM) стежить за зростанням напруженості на Близькому Сході - сказав американський чиновник.

Міністр оборони Піт Хегсет дозволив добровільний виїзд військовослужбовців із регіону.

Генерал Майкл Курілла, командувач CENTCOM, скасував заплановані слухання в Сенаті у четвер через безпекову ситуацію, повідомив представник оборонного відомства.

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Також, за словами окремого американського чиновника, Державний департамент готується наказати про евакуацію несуттєвого персоналу з посольств США в Іраку, Бахрейні та Кувейті, а також із консульства США в Ербілі (Іракський Курдистан).

Представник іракського уряду зазначив, що ці кроки не пов’язані зі станом безпеки в Іраку.

Президент Трамп прагне забезпечити безпеку американців як вдома, так і за кордоном. Відповідно до цього зобов’язання, ми постійно оцінюємо відповідну кількість персоналу в усіх наших посольствах. На основі нашого останнього аналізу ми вирішили зменшити присутність нашої місії в Іраку - повідомив чиновник Державного департаменту.

Додатково

Як повідомляє CNN, Трамп у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликав того припинити публічні обговорення можливого нападу на Іран. Розмова відбулася в понеділок, і Трамп пізніше охарактеризував її як "дуже добре, дуже гладко".

Минулого місяця CNN повідомило, що США отримали нові розвідувальні дані про можливу підготовку Ізраїлю до удару по іранських ядерних об'єктах. За словами двох джерел в американській розвідці, було зафіксовано "ознаки військової демонстрації Ізраїлю", зокрема переміщення авіаційних боєприпасів та завершення повітряних навчань.

Втім, чиновники попередили, що "незрозуміло, чи прийняли ізраїльські лідери остаточне рішення", та визнали, що в уряді США існують "глибокі розбіжності щодо ймовірності того, що Ізраїль зрештою вживе заходів".

Міністр оборони Ірану, бригадний генерал Азіз Насірзаде, у середу заявив, що якщо переговори з США проваляться і почнеться конфлікт, "США будуть змушені залишити регіон".

Нагадаємо

США та Ізраїль активізували військово-дипломатичні заходи на тлі провалу ядерної угоди з Іраном. Вашингтон водночас вивозить персонал, а Ізраїль сигналізує готовність до силового сценарію. Тегеран натомість попереджає про "великі втрати" для супротивників. Ситуація може мати значний вплив на енергетичну безпеку світу та стабільність у регіоні.

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